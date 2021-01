”Är det mentalt eller en självbild som är fel?”

Modo Hockey har haft en minst sagt rörig säsong hittills och ligger för tillfället tolva i den allsvenska tabellen.

För hockeysverige.se ger legendaren Lars Molin sin syn på årets Modo – och ifrågasätter klubbens självbild.

– Sedan Modo åkte ur SHL tycker jag att det varit väldigt skakigt i föreningen, säger Molin.

Modo har inte rosat marknaden den här säsongen. Tränarbyten och en del spelare in och ut tyder på en ganska tuff och rörig säsong. I gårdagens match kunde man ändå se en liten ljusning då laget vände ett stort underläge mot Väsby till vinst efter förlängning och i dagsläget bara nio poäng upp till topp sex. Lägg därtill att Modo har två matcher mindre spelade än sexan Almtuna.

Samtidigt är fakta att svenska mästarna från 1979 och 2007 just nu ligger tolva i Hockeyallsvenskan och bara är Sveriges 26:e bästa lag.



– Jag tycker det är tråkigt eftersom jag tycker att Modo borde tillhöra, med både arena och kultur, en serie högre upp, säger den tidigare svenska mästaren med Modo Lars Molin om dom negativa siffrorna som just nu gäller för Modos del.



Molin fortsätter:



– Sedan Modo åkte ur SHL tycker jag att det varit väldigt skakigt i föreningen. Som alla vet om har det bytts både tränare och sportchefer. Dessutom tappade man mer än halva laget från förra säsongen så det är ett kämpigt år för dom.

Vad tror du generellt ligger bakom det här raset för Modo?

– Bra fråga… Kanske en halvdassig självbild av föreningen.

Kan du utveckla det?

– Åker man ut så vet alla att det är ett väldigt långdraget jobb för att få stabilitet i det man håller på med. Det kanske man inte har lyckats med. Plus då att vissa värvningar inte varit så lyckade.

– Om man ser till Leksand så har det gått upp och ner där också. Den växlingen har inte Modo gjort. Dom hade en möjlighet till att ta steget upp förra säsongen tillsammans med ”Löven” (Björklöven), men den här säsongen ser det lite sämre ut, tyvärr.

Lars Molin vann SM-guld med Modo 1979. Foto: Peter Skaugvold/Bildbyrån & Arkiv



Gör man det enkelt för sig om man säger att det här började med att Modo åkte ur SHL eller tror du problemen började redan innan?

– Nu är inte jag någon statistiker, men det har varit lite fladdrande ett tag. Något år innan mötte man Vita Hästen och klarade sig kvar efter kvalspel. Där borde klubben kanske hört varningsklockor.

– Sedan tycker jag att i matchen Modo åker ur, den såg jag live faktiskt, där borde dom vunnit, men så är det med kval, oftast handlar det mer om nerver än spel.

”SJÄLVKLART VAR DET ETT MISSLYCKANDE”

Modo inledde säsongen med Ville Nieminen som headcoach. Han fick kliva av efter den svaga inledningen. Istället fick duon Pär Styf och Urban Omark ta över som tidigare varit assisterande tränare. Till sin hjälp har dom dessutom fått rutinerade Peter ”Piva” Johansson.



– Nu vet jag inte hur många omgångar Nieminen var med, men det blev ingen lyckad tränarrekrytering. Att man misslyckades med den får hela föreningen ta på sig.

– Som jag sa tidigare försvann 15 spelare från förra säsongen. Vissa gick till SHL, vilket man får lov att acceptera när man är där nere. Inget snack om saken att Modo hade ett bra lag förra säsongen, men när dom stack och även andra spelare lämnade var det svårt att få ihop en lika stark trupp den här säsongen. Det tror jag har varit Modos stora problem i år.

När Björn Hellkvist lämnade Modo relativt sent tror du då att Ville Nieminen blev lite av en desperat lösning?

– Det är sagt att dom varit noggranna. Ibland passar inte tränaren med truppen. Så enkelt är det.

– Självklart var det ett misslyckande där. Vi får se om dom reder upp det här, men jag är inte så säker på det.

Nu vet jag att du inte sett alla Modos matcher den här säsongen, men vad känner du saknas i den gruppen och laget för att det ska lyfta?

– Det är jättesvårt att svara på. Starten på en serie är alltid jätteviktig och den blev inte någon succé. Sedan har man inte fått till det under resans gång heller.

– I vissa matcher har det sett bra ut, men sedan kommer man tillbaka till samma spel igen. Dom får ingen kontinuitet där man kan vinna tre, fyra matcher, få lite självförtroende och allt det där. Istället blir det vinst, förlust, vinst, förlust, förlust… Det är hackigt.

Tror du det handlar om mentala bitar som börjar spela in då inte kontinuiteten finns där?

– Är det mentalt eller en självbild som är fel? Jag vet inte.

Ville Nieminen lämnade sitt uppdrag som Modotränare efter bara nio matcher.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



”TIPPAR ATT DE ÄR BESVIKNA OCH FÖRBANNADE”

Hur ser du på nya tränarnas jobb så här långt och vad kan man hoppas dom tillför gruppen?

– Dom hamnade den sitsen efter att man valde att ta bort Nieminen. Då satsade Modo på Omark och Styf vilket jag inte ser något fel i.

– Det är gruppen och laget i sig som inte har fungerat. Nu är det 20 matcher kvar så dom har tid på sig ännu. Förening får göra en utvärdering, vilket man kanske redan har börjat med, om vad som gått fel och vad dom ska göra för att ta nästa steg.

Vad tror du krävs om Modo ska vända på det här och ta sig upp till exempelvis topp sex?

– Att börja vinna lite matcher. Det är såklart viktigaste och jätteenkelt att säga.

– Man måste få ihop gruppen och börja vinna matcher. Hur man sedan vinner har ingen betydelse. Huvudsaken är att man får trepoängare så det börjar ticka in litegrann.

Modo har alltid varit kända för att få fram fantastiskt skickliga egna spelare, något som klubben gjorde sig kända för till och med långt innan du kom fram under 1970-talet. Finns det fortfarande en bra återväxt underifrån i klubben?

– Ja, det tror jag att det gör. Det var många som drog iväg till andra klubbar och sådant tar ju såklart på laget. Hade dom fått behålla några av egna spelarna som lämnat så hade det såklart sett bättre ut.

– Återväxt har dom. Om dom sedan är färdigutbildade för att gå in i Hockeyallsvenskan vet jag inte. Det är idag ett jättestort steg från att vara J20-spelare till att gå in i Hockeyallsvenskan. Det är inte många i varje årskull och per lag som tar det steget.

Hur tror du det hockeytokiga folket i Örnsköldsvik mår just nu?

– Jag skulle tippa att dom är besvikna och förbannade. Det är fanatiker och så ska det vara. Modo ska vara högre upp, men sedan har man en bra bit att ta sig upp till SHL.

– Den här säsongen är inte över och det kommer ett play in, play out och allt vad det heter och många matcher kvar. Det viktiga nu är att man får den här skutan att vända åt rätt håll och börja ta poäng, avslutar Lars Molin som var med i världsmästarlaget 1987, men även spelat tre säsonger för Vancouver i NHL.

