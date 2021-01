SSK lånar leksing resten av säsongen

Lucas Nordsäter har haft svårt att ta plats på sex backar i Leksand den här säsongen. Efter att ha varit ombytt i 25 av lagets 33 matcher i SHL och ha snittat 8.24 minuters speltid per match har klubben nu beslutat sig för att låna ut 22-åringen.

Resten av säsongen kommer Nordsäter att representera Södertälje i Hockeyallsvenskan.

– Eftersom vi haft svårt att ge Lucas speltid under en längre period, och han är en ung spelare under utveckling, så har vi tillsammans kommit överens om att han spelar med Södertälje SK under resten av säsongen. August Berg gjorde under fjolåret samma resa med ett jättebra resultat till följd, vilket även stärker detta beslut, och vi ser fram emot att följa Lucas utveckling i HockeyAllsvenskan, säger sportchefen Thomas Johansson i ett pressmeddelande.



Nordsäter, med rötterna i värmländska Sunne, hade testat SHL-hockey med såväl Växjö som Färjestad innan han kom till Leksand i Hockeyallsvenskan 2018. Där var han med om att spela upp klubben i SHL. I fjol noterades han för nio poäng (4+5) på 44 SHL-matcher medan han under årets säsong svarat för ett mål på sina 25 matcher.

