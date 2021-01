”Det är svårt att glädjas över någonting just nu”

Eric Martinsson gör sin bästa säsong i karriären och ligger delad trea i backarnas poängliga.

Samtidigt gör hans HV71 sin sämsta säsong i SHL någonsin och riskerar att tvingas spela kvalspel.

– Längre fram kanske man kan glädjas mer åt sin egna säsong men just här och nu är det fruktansvärt frustrerande, säger toppbacken till hockeysverige.se.

HV71 inledde säsongen med höga förväntningar och med förhoppningen om att kunna vara med och slåss i toppen av tabellen och kanske till och med tampas om SM-guldet.

Så har det dock inte alls blivit utan laget har huserat i botten av SHL under i princip hela säsongen hittills vilket slutligen ledde till att klubben sparkade tränaren Nicklas Rahm under söndagen och i stället lyfte upp Stephan "Lillis" Lundh som ny coach.

Något som är väldigt tydligt är att Jönköpingslaget helt saknar självförtroende. I nästan varje match ser det ut som att HV-spelarna konstant hänger med huvudena.

Lagets toppback Eric Martinsson håller med om att det är dåligt med självförtroende i gruppen och menar att de behöver börja vinna matcher för att höja känslan bland spelarna.

– Det är ju en sak som behövs och det är vinster. Man får en extrem energi av vinster och man kände det bara efter matchen mot Färjestad att vi fick en jäkla energi i gruppen och ändå blev vi överkörde här mot Rögle. Det är surt att vi inte kan ta tillvara på den energin, säger Martinsson till hockeysverige.se.



Martinsson har en riktigt fin säsong hittills och leder den interna poängligan i HV71 hittills. Han kom till klubben inför förra säsongen och inledde lite knackigt men kom sedan igång lite senare.

”TAGIT MITT SPEL TILL EN NY NIVÅ”

Den här säsongen har han dock höjt sitt spel och varit en toppback för HV71.

– Det är svårt att stå och vara nöjd när man ligger näst sist i ligan (sett till poängsnitt) men om man bara ser till mitt egna spel så tycker jag att jag har spelat mycket bättre i år än vad jag gjorde förra året.

– Inledde sådär förra året och växte in i det mer och mer och tyckte att jag började komma i min rätt efter jul och sedan har jag byggt vidare på det denna säsongen.

– Jag har tagit mitt spel till en högre nivå men det är svårt att känna sig tillfredsställd när vi ligger i botten.

Den 28-årige skåningen har fått ett stort förtroende av tränarna i HV och snittar 22:18 minuters istid per match vilket är fjärde mest i hela SHL.

– Det är väldigt kul att få det förtroendet och att de tror på en. Man får ju mer möjligheter att göra bra saker på isen och sedan växer ju självförtroendet på köpet också.

Eric Martinsson är en av de poängstarkaste backarna i SHL hittills.Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



”KÄNNER ATT JAG FÅTT IHOP PUSSLET”

Eric Martinsson har också tagit ett stort steg framåt i ett område av spelet, nämligen offensiven.

Innan han kom till HV71 var hans poängbästa säsong 17 poäng på 46 matcher säsongen 2017/18 men det slog han redan i fjol med 22 poäng på 43 matcher.

Den här säsongen har dock det stora lyftet kommit för Åstorpsprodukten som har gjort 25 poäng på 32 matcher vilket ger en delad tredjeplats i poängligan för backar i SHL. Endast Erik Gustafsson och Joel Persson har gjort fler poäng hittills.

Vad ligger bakom det här offensiva lyftet?

– Jag känner väl alltid att jag har haft det i mig. Det är väl en kombination av att jag har tagit ett steg till som spelare men också att jag har fått en ännu tydligare offensiv roll sedan jag kom till HV.

– Jag har gnuggat mycket på mitt skott framför allt. Man lär ju sig mycket år för år och man filar på småsaker hela tiden. Jag känner att jag har fått ihop pusslet på ett helt annat sätt i år jämfört med andra år. Förhoppningen är ju att man kan fortsätta producera och hjälpa laget att vinna matcher för det är ju det som behövs just nu.

Det hjälper väl också att spela i ligans hetaste powerplay?

– Ja, exakt. Det är fantastiskt roligt. Vi har väldigt fin kemi och tänker hockey på ett likadant sätt, vi har samma åsikter och tänker och har vi inte det så kommer vi ändå ofta bra överens och hittar lösningar. Det är otroligt kul att spela powerplay nu men förhoppningen är att vi ska få ihop det lika bra i fem mot fem också för det är ju ett måste just nu.

”SVÅRT ATT GLÄDJAS”

För Eric Martinsson är det alltså hans bästa säsong i karriären hittills. Samtidigt gör HV71 sin sämsta säsong någonsin i SHL. HV71 har kommit tia i SHL-tabellen som sämst, vilket man gjort vid tre tillfällen, men just nu ligger laget tolva och på 13:e plats sett till poängsnitt.

Hur är det att spela som bäst när laget spelar som sämst?

– Det är svårt att glädjas åt sitt egna spel, eller någonting, nu när man förlorar. I grund och botten handlar allting om att man vill vinna hockeymatcher med sina lagkamrater och just nu så gör vi ju inte det. Men längre fram, jag vet inte om det tar några månader eller något år, då kanske man kan glädjas mer åt sin egna säsong men just här och nu är det fruktansvärt frustrerande.

– Det är 20 matcher kvar och vi har fortfarande allting i våra egna händer även om vi ligger långt ner. Det är upp till oss och vi som måste göra det.

– Förhoppningsvis kan jag fortsätta producera på samma sätt men att vi kan vinna matcher. Det hade ju varit det bästa.

Eric Martinssons HV71 har haft en väldigt tung säsong.Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



”DET ÄR EN OND SPIRAL”

Som Eric Martinsson pratade om i början är det, bland annat, självförtroendet som tryter för Jönköpingslaget. Han nämnde då att laget behöver vinna för att få upp självförtroendet.

Där skapas dock en paradox. Laget behöver vinna för att få mer självförtroende men laget har svårt att vinna eftersom att självförtroendet är lågt. Hur man ska lösa det där är inget som har svaret på.

– Det känns som att man står och grubblar och analyserar efter varje match. Det har varit en ond spiral hela säsongen och det är därför det är extra bittert och surt att torska när man känner att man är på gång igen som nu när vi blev totalt överkörda på hemmaplan.

– Jag vet inte… Det är en ond spiral som vi måste ta oss ur. Om jag hade haft alla svaren på vad exakt vad vi ska göra så hade jag bara gått in och gaskat in det i gubbarna. Vi måste ju bara spela med en stor portion självinsikt och inse var vi är.

– Vi kommer inte göra några vackra mål utan vi måste gnugga in puckarna och sedan kommer de vackra målen av sig själv. Vi måste börja med att kasta in puckarna på mål och ta returerna och bygga därifrån i stället för att göra tvärtom för då får vi vänta länge.

Finns det någon oro för att det kan bli kvalspel med tanke på var ni ligger i tabellen?

– Går man och funderar på kval med 20 omgångar kvar då kommer man att hamna där så jag hoppas inte att någon går och tänker på det. Det är klart att man blir påmind om det ifall man tittar på tabellen men man måste försöka att blicka mot nästa match och leva i nuet.

– Börjar man redan tänka på kval då är det lätt hänt att man hamnar där också. Tankarna i mitt huvud och förhoppningsvis i alla andras är väl bara fokus på nästa match, avslutar Eric Martinsson.

