Modo och Edwin Hedberg går skilda vägar efter en stormig säsong. Joakim Englund ger sin bild av den lite oväntade skilsmässan.

Mitt under fredagens match mot AIK pumpade Expressens Adam Johansson ut nyheten att Modos Edwin Hedberg sparkas av klubben. Efter matchen gick Modo ut och förtydligade att kontraktet hade brutits i samförstånd utan att förklara vad det handlade om.

Beslutet att inte lägga korten på bordet, varför man går skilda vägar, innebär i stället att hopsnickrade teorier och ryktesspridning bland supportrar på sociala medier och diverse forum tar fart.

Ännu en liten storm blåser alltså upp i ett läge där man kanske mer än någonsin är i behov av lugn och ro. Modo går kräftgång i tabellen med endast två lag bakom sig, och bara en fullpoängare senaste nio matcherna gör att alla med sympatier för klubben redan skriker sig hesa i frustration över det sportsliga resultatet. Addera sedan en sådan här händelse där transparensen är obefintlig och det blir ganska lätt att sätta sig in i fansens frustration.

Bäst förutsättningar i ligan och en juniorverksamhet som tillhör det absoluta toppskiktet i landet gör att både fans och sponsorer kliar sig i huvudet och ifrågasätter vad som händer med en av landets mest anrika föreningar. Så sent som för ett drygt decennium sedan var man bäst i landet och vann SM-guld. Man har fostrat mängder av spelare som vunnit både OS-guld, VM-guld, Stanley Cup och fått tunga NHL-utmärkelser. I dag huserar man i bottenskiktet av svenska andraligan. Ovärdigt enligt supportrarna som hittills visat upp en väldigt solidarisk sida och stöttat klubben med ekonomiska medel för att dels komma ur denna covid-säsong på bästa tänkbara sätt, och även för att hjälpa till med riktade pengar i syfte att stärka spelartruppen under säsongen. Exempelvis skramlade fans och sponsorer ihop över 600 000 kronor för Patrik Karlkvist tidigare under säsongen.

Inte nog med att supportrar och sponsorer oroar sig över vad som sker på isen, säsong efter säsong dessutom, nu undrar man även vad som sker utanför densamma.

Edwin Hedberg.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



"INTE DEN LÄTTASTE SPELAREN ATT ARBETA MED"

Här tänkte jag förmedla vad jag tror kan ligga bakom att parterna nu gått skilda vägar.

Ni som följt Edwin Hedberg och hans framfart på hockeyrinkarna genom åren vet att det är en spelare med riktigt bra fart på skridskorna som ibland, nästan på egen hand, kan förändra en matchbild om han är på humör. Ni vet också om att hans CV upplevs rörigt med många klubbyten efter han lämnade Modo förra svängen, 2014.

2014 var även året han åkte dit för doping och lämnade landet för spel i KHL under tre säsonger.

Med det sagt står det ganska klart, åtminstone för mig, att det kanske inte är den lättaste spelaren att arbeta med. Det har, som sagts, ryktats om än det ena och än det andra om vad skilsmässan kan tänkas bottna i.

Jag tror det kommer dröja lång tid innan Edwin och Modos version av sanningen kommer fram. Förmodligen blir det först efter avslutad karriär då varken Modo eller Edwin i dagsläget ger minsta sken av att vilja dela med sig av vad som hänt.

Om man enbart ser till det sportsliga är det givet att Edwin var värvad som en absolut toppspelare till dagens MoDo. I vissa matcher har han varit bra men i helhet har han, precis som de flesta MoDo-spelare, inte varit i närheten av att komma upp i förväntad nivå.

"OMÖJLIGT FÖR MODO ATT BEHÅLLA SPELAREN"

Med det sagt borde det knappast vara det sportsliga som gör att de går skilda vägar. Om så hade varit fallet hade man varit tvungen att göra sig av med 15 spelare till ur dagens trupp.

Det jag i stället tror är att en rad händelser har skett utanför isen eller i omklädningsrummet som ligger till grund för detta. Dessa händelser, var för sig, är förmodligen inte fog nog för en regelrätt sparkning där klubben slipper betala ut full lön på tvåårskontraktet. Men allt sammantaget gör det omöjligt för Modo att behålla spelaren och därigenom har man gemensamt kommit fram till den här lösningen som nu uppdagats.

I det läget tar jag för givet att klubben lyft problemen med Edwin under säsongens gång men ingen bättring har skett. Till slut har man nått vägs ände där skilsmässan alltså blev ett faktum under fredagskvällen.

Oavsett vad som har hänt handlar tystnaden om att skydda spelaren och dennes problem. Därför har man kommit överens om en tystnadspakt mot att kontraktet bryts med omedelbar verkan utan förpliktelser från Modos sida. På så sätt kan Modo använda Edwins lön till att försöka hitta en spelare som presterar vad lönekuvertet säger. Samtidigt som Hedberg kan begrava sina misstag utanför isen och sedan gå vidare mot nya uppdrag i karriären.



