Från defensiv klippa - till offensiv klassback

– Jag har alltid varit en tvåvägsback, men många har nog glömt bort det eftersom jag alltid tagit den defensiva rollen.

Säsongen 19/20: 45 matcher. 44 skott på mål. Noll mål. Elva assist.

Säsongen 20/21: 30 matcher. 44 skott på mål. Fem mål. Åtta assist. 13 poäng totalt.

Jesper Pettersson hade inför den här säsongen aldrig gjort fler än fyra mål på en säsong i SHL. Nu har han redan gjort fem, på lite drygt halva säsongen. Med det är han fjärde bäst av SHL:s backar, i spel fem mot fem. De 13 poäng den defensive backen har gjort har är tangerat poängrekord.

Eller, ska vi ens kalla honom för en defensiv back?

Faktum är att Jesper Petterssons offensiva siffror tillhör den absoluta toppklassen bland SHL:s backar i spel vid lika styrka. Bara Joel Persson och Éric Gélinas har gjort fler poäng än Pettersson med lika många spelare på banan. Och räknar vi poäng per spelad minut är bara Gelinas, Ilari Melart och Moritz Seider bättre om vi ser till de spelare som gjort tio matcher eller fler.

Pettersson gör 0,7 fler poäng per 60 spelade minuter än förra säsongen. Han har närmast fördubblat poängskörden jämfört med då.

Men vad beror förvandlingen på? Och är det verkligen rättvist att benämna Pettersson som en defensiv back?

– Som många säger är jag i grunden en defensiv back. Men jag har också alltid varit en tvåvägsback, många har nog glömt bort det eftersom jag alltid har tagit den defensiva rollen. Jag har tagit den rollen och jag accepterat den roll jag fått. Nu har jag fått en lite mer offensiv roll, eller, jag har visat att jag kan ta den. Vi hade lite spelare småskadade i början av säsongen och då fick jag kliva fram och visa att jag kunde ha en lite mer offensiv roll, säger Pettersson efter Djurgårdens 3-2-förlust mot Brynäs.

– Det är alltid kul att få bidra framåt också. Jag skjuter väl lika mycket i år som jag gjorde förra året, men i år går puckarna in. Det är skönt att få lite utdelning.

Känner du att du alltid haft mer offensiv i dig, än du fått visa?

– Ja, det kan jag hålla med om. Det tycker jag att jag har visat i år. Jag ska bara fortsätta på den väg jag slagit mig in på nu - men jag kommer samtidigt alltid ha kvar mitt defensiva spel. Jag sätter stolthet i att spela defensivt även om jag känner att jag har de offensiva delarna i mitt spel för att kunna hjälpa till att avgöra matcher också.

"HADE VARIT KUL ATT FÅ SPELA PP"

Kollar vi in backarnas totala poängliga är Djurgårdsförsvararen "bara" på 19:e plats. Medan Jesper Pettersson gjort alla poäng utom en i spel i lika styrka får många andra backar hjälp av spel i powerplay. I den spelformen snittar han bara sju sekunder per match. Bobby Nardella och Marcus Högström slukar, med viss hjälp av Tobias Ekberg, all powerplaytid.

Med tanke på din produktion, känner du inget sug över att få chansen i powerplay?

– Jo, det är klart jag hoppas på att få spela där också. Man vill spela i alla spelformer, säger han med ett lätt skratt och fortsätter:

– Det hade varit kul att få spela "PP", men vi har ju grymma spelare i laget. De som spelar i powerplay förtjänar att få spela där. Det gäller bara att de hittar tillbaka till den kemi de hade tidigare under säsongen.

Du har ju varit med några år - men är bara 26. Känner du fortfarande att du tar stora kliv från säsong till säsong?

– Absolut. Jag strävar alltid efter det, fortfarande. Som sagt, jag är fortfarande ung även om jag varit med några år. Men jag känner att jag har många år kvar, och att jag har mycket erfarenheter bakom mig som jag har nytta av nu.

En annan nyckel till Petterssons succé är den kemi han funnit med backpartnern Bobby Nardella. Succévärvningen har klivit fram som en av SHL:s bästa offensiva backar, vilket förvisso medfört att Jesper Pettersson återigen fått en mer defensiv roll, och duon trivs väldigt tillsammans.

– Vi har hittat en bra kemi och har bra snack där ute. Han har sin skridskoåkning och jag är lite mer aggressiv i egen zon. Det har blivit en bra kombo. Det har fungerat bra i anfallszonen också. Han skapar mycket lägen till mig på bortre ytan. Nu försöker jag hitta lite passningar till honom också, så han får börja trycka in dem, ler Pettersson.

– Jag har sagt till honom att han måste fortsätta skjuta, han har ett grymt skott, och att det kommer börja trilla in lite puckar.

"HÄR JAG VILL VARA"

Nardella har "bara" gjort fyra mål under säsongen men är med sina 18 poäng tvåa i Djurgårdens poängliga.

– Han är jätteduktig och har ett jättebra spelsinne och en grym skridskoåkning. När han utnyttjar de egenskaperna är han grym där ute. Fortsätter han med det han gör, och jag med det jag gör, så kommer det bli bra..

Med tanke på succén Jesper Pettersson gjort, och att han sitter på utgående avtal, lär det inte saknas intressenter för Djurgårdsbacken. Själv ligger han emellertid lågt med både tankarna på, och snacket om, framtiden.

– Det där låter jag agenten ta hand om. Det är speciella tider, och jag fokuserar bara på att vara här och nu. Jag är bara glad att jag får spela hockey under de här tiderna. Det är många som haft det tufft, så vi ska bara vara tacksamma att vi får fortsätta spela och att vi får ha det här som jobb.

– Tankarna går ju lite grann, men jag trivs i Djurgården och det är här jag vill vara.

"VI BLEV LITE SKÖNA"

Djurgården har haft en säsong som sannerligen innehållet både toppar och dalar. Just nu är stockholmarna åtta i SHL-tabellen efter att ha åkt på fyra raka förluster, men hyser en förhoppning om att kunna klättra.

– Jag tycker det varit lite som det var förra säsongen. Vi hade en lite sämre start innan vi hittade tillbaka och hade något bra på gång. Sen gick vi ifrån det lite och blev lite "sköna". Vi ska vara ett hårt arbetande lag. Vi har kanske inte de mest skillade spelarna, om vi jämfört med många andra lag, men vi är absolut det mest hårdjobbande laget.

Vad behöver ni göra för att hitta tillbaka till vinnarspåret?

– Vi får inte krångla till det från egen zon till anfallszon, utan vi måste göra det enkelt. När vi väl är i offensiv zon är vi grymma. Sen är det ju det här med disciplinen...vi måste få bort utvisningarna. Då kan det bli jäkligt bra.

