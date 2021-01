I natt inleds äntligen den nya NHL-säsongen.

Då synar Robin Olausson tio spelare i världens bästa hockeyliga som hade ett tungt 2020 och behöver lyfta sig under 2021.

Den långa väntan är äntligen över!

Under onsdagsnatten inleds slutligen NHL-säsongen 2020/21 då Philadelphia Flyers och Pittsburgh Penguins möts i premiärmatchen som börjar 23:30 svensk tid.

Inför den nya säsongen görs det flera listor och rankingar kring de bästa spelarna, favoriterna till Stanley Cup, genombrottsspelarna med mera.

Men här kommer i stället en lista över spelare som hade det jobbigt under fjolårssäsongen och som, av olika anledningar, måste studsa tillbaka och lyfta sig den här säsongen för att inte tappa anseende hos sitt lag eller i NHL som stort.

Sergej Bobrovskij, Florida Panthers

Florida Panthers har ett ganska intressant lagbygge inför den kommande säsongen men då kommer mycket att hänga på målvaktsspelet.

Bobrovskij värvades som free agent inför den senaste säsongen och fick otroliga tio miljoner dollar per säsong fram till 2026. Den 32-årige målvakten tappade dock rejält i fjol och såg inte alls ut som den dubble Vezina-vinnaren som vaktade kassen i Columbus.

Det här kommer verkligen att vara en ”make or break”-säsong för ryssen för vad gör Florida om han inte får sig ett lyft? Florida Panthers har visat sig vara redo att agera ifall något inte funkar då general manager Dale Tallon (som skrev kontraktet med Bobrovskij) fick sparken. Det är ju verkligen inte hållbart att betala en målvakt tio miljoner dollar varje år om han inte levererar, så om ”Bob” inte rycker upp sig så kanske han ryker från Panthers.

Sergej Bobrovskij har inte gått att känna igen sedan flytten till Florida.Foto: Jasen Vinlove/USA Today Sports



Matt Duchene, Nashville Predators

Matt Duchene skrev på ett stort kontrakt med en löneträff på åtta miljoner dollar inför fjolårets säsong. Sedan stod han för 42 poäng på 66 matcher vilket inte är katastrofdåligt men för lönen han tjänar, samt vad han har presterat tidigare, så är det långt ifrån godkänt.

Den 29-årige centern verkar inte riktigt ha passat in i Nashvilles lag än och har inte hittat sin roll. Det är oklart vilka han ska spela med och exakt hur han ska användas. Möjligheten finns för ”Preds” att använda honom som ytterforward i fall de vill. Duchene är kanske inte en spelare som driver en kedja, men med en fin omgivning och bra kedjekamrater finns absolut möjligheten för honom att lyfta.

Matt Duchene hade ingen lyckad debutsäsong i Nashville. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports



Det var svårt att skilja på Benn och Radulov så jag klumpade helt enkelt ihop dem.

De kommer att få ett större lass att bära under inledningen med tanke på att Tyler Seguin är borta fram till april. Då kommer de förväntade toppspelarna att behöva vara bättre än vad de var i fjol.

Jamie Benn är fortfarande en bra powerforward med ett hyfsat tvåvägsspel men frågan är verkligen om den offensiva kapaciteten verkligen finns där. De senaste två säsongerna har produktionen avtagit markant och i fjol blev det bara 39 poäng på 69 matcher för Stars-kaptenen som bitvis såg ut att vara riktigt långsam ute på isen.

31-åringen fick dock ett lyft i slutspelet då Dallas gick till final och visade att han fortfarande kan vara den härförare som laget behöver. Det kan tala för att Benn har möjligheten att studsa tillbaka. Han var dock märkbart uppgiven och besviken efter finalförlusten men förhoppningsvis kan han vända det till motivation för att hitta tillbaka till sin tidigare form.

Har Jamie Benn mer att ge?Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports



I Alexander Radulovs fall är jag inte riktigt lika säker på att han kommer att studsa tillbaka. Säsongen 2018/19 snittade ryssen över en poäng per match med 72 pinnar på 70 matcher men i fjol droppade han av rejält med endast 34 poäng på 70 matcher. 34-åringen verkade även vara impulsiv, fattade en hel del dåliga beslut och drog på sig onödiga utvisningar. I slutspelet var han bättre men inte tillräckligt. Radulov har en förmåga att bli helt osynlig i vissa matcher men i andra matcher känns det som att han är överallt och smäller dit ett hattrick.

Alexander Radulov har även haft det lite struligt utanför isen och ryktas ha hamnat i rejäla pengabekymmer med en rysk bank men Dallas får hoppas att det inte påverkar hans insatser på isen. Ryssen har två år kvar på sitt kontrakt med en lönetaksträff på över sex miljoner dollar.

Alexander Radulov måste bli mer jämn i spelet.Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports



P.K. Subban, New Jersey Devils

Från Norris-kandidat till flopp på två år. Det har gått fort utför för den tidigare (?) stjärnbacken som bara mäktade med sju mål och 18 poäng på 68 matcher men det var inte bara offensivt som det krackelerade för 31-åringen.

P.K. Subban gick knappt att känna igen i spelet då han saknade den där självklara explosiviteten som han gjort sig känd för. Bitvis kändes han också som mer av en börda defensivt än någon som stärker upp och stabiliserar.

Det har varit mycket rubriker kring P.K. Subban både på och utanför isen. Hans privatliv har varit väldigt medialt uppmärksammat, speciellt förhållandet med förre alpinstjärnan Lindsey Vonn. Nu har förhållandet spruckit och det kanske kan bidra till att kanadensaren kan fokusera fullt ut på hockeyn och slippa rubrikerna om privatlivet för att få ett lyft igen.

Klarar P.K. Subban av att lyfta sig?Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



Josh Anderson, Montreal, Canadiens

Powerforwarden hade ett struligt fjolår med skador, konflikt med Columbus samt knackigt spel. Det kom därför inte som någon överraskning när han trejdades bort från Blu Jackets. Överraskningen kom dock när Montreal Canadiens skrev ett sjuårskontrakt med Anderson värt 5,5 miljoner dollar per säsong.

26-åringen stod bara för ett mål och tre assist på 26 matcher i fjol och kom inte alls upp i de höjder han hade tidigare. I en ny klubb med ett spännande lag borde han dock kunna hitta tillbaka till forwarden som hade potential att bräcka 30-målsgränsen.

Kan miljöbytet få Josh Anderson att nå nästa nivå?Foto: Russell LaBounty-USA TODAY Sports



Jeff Skinner, Buffalo Sabres

Under debutsäsongen i Buffalo Sabres hittade Skinner fin kemi med superstjärnan Jack Eichel och pangade in hela 40 mål. Det skapade dock lite hybris för Sabres som skrev ett åttaårskontrakt värt NIO miljoner dollar per säsong vilket gör att 28-åringen tjänar mer än spelare som David Pastrnak, Nathan MacKinnon och Leon Draisaitl.

Det såg dåligt ut då och det ser ännu värre ut nu efter att Jeff Skinner floppade i fjol. Han lyckades endast peta dit 14 mål och 23 poäng på 59 matcher och fick i stället se Victor Olofsson som Jack Eichels nya radarpartner.

Det känns nästan omöjligt för Skinner att leva upp till sin lön de kommande åren men det viktigaste för honom nu är bara att hitta tillbaka till målformen igen.

Jeff Skinner behöver återhitta målformen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Martin Jones, San Jos Sharks

Jones var riktigt bra för Sharks när klubben gick till Stanley Cup-final 2016 men de senaste två säsongerna har kanadensaren inte alls kommit upp i nivå.

31-åringen har haft en räddningsprocent på 89,6 båda säsongerna samt släppt in ungefär tre mål per match. Det är dåliga siffror för en förstemålvakt i NHL. I fjol hade han visserligen ursäkten att resten av laget inte kom upp i nivå men det går inte att säga om säsongen dessförinnan då San Jose gick till konferensfinal – trots Jones skakiga insatser mellan stolparna.

Han sitter på ett stort kontrakt som inte går ut förrän 2024 och Martin Jones behöver nu verkligen visa att han återigen kan vara den viktiga sista utposten som Sharks behöver.

Kan Martin Jones erbjuda stabilt målvaktsspel för Sharks? Foto: John Hefti-USA TODAY Sports



Ondrej Kase, Boston Bruins

Hur står det egentligen till med Ondrej Kase och hans målskytte?

Tjecken sköt 20 mål på 66 matcher säsongen 2017/18 och säsongen därpå blev det elva fullträffar på 30 matcher. Forwarden sågs då ha potentialen att bli en skicklig topp sex-forward som kan spräcka 30-målsgränsen.

I fjol blev det dock endast sju mål på 49 matcher i Anaheim Ducks innan han trejdades till Boston Bruins för att bli en joker som skulle kunna hjälpa Bruins att vinna Stanley Cup. Så blev det inte utan Kase lyckades inte göra ett enda mål på sina 17 matcher (slutspelet inräknat) i Boston-tröjan.

25-åringen får en ny chans att bevisa sig i Bruins den här säsongen. Han går samtidigt in i ett kontraktsår och behöver verkligen leverera ifall han ska få förlängt.

Ondrej Kase letar fortfarande efter första målet i Boston. Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports



Shayne Gostisbehere, Philadelphia Flyers

”Ghost” stod för hela 65 poäng på 78 matcher säsongen 2017/18 men därefter har han inte återhittat magin och gjort 37 samt tolv poäng säsongerna därpå.

Han har blivit mer och mer osynlig i offensiven, vilket är det som ska vara hans styrka. Den 27-årige backen har ryktats vara på väg bort från Flyers under en längre tid och om han inte lyckas lyfta sitt spel igen finns det mycket som talar för att Philadelphia försöker göra sig av med honom.

Shayne Gostisbehere.Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



