Vegas utnämner sin första lagkapten

Det har länge varit ett frågetecken för vem som ska bli den första lagkapten i Vegas Golden Knights historia.

Under sina tre första säsonger i NHL utsåg man nämligen aldrig någon kapten utan gick på flera alternerande kaptener i stället.

Inför säsongen 2021 utnämner dock Vegas sin första lagkapten någonsin.

Det blir stjärnforwarden Mark Stone som kommer att bära det historiska "C:et".

– Detta är en klubb som jag alltid har velat spela för så att få möjligheten att vara den första kaptenen någonsin här är väldigt hedrande och jag är spänd över att se hur långt det här laget kan gå, säger Stone i ett uttalande.

CONGRATULATIONS to Mark Stone on being named the first captain in Vegas Golden Knights history!!!! 🗿 #VegasBorn pic.twitter.com/gOBxRtSpKg