Edmonton avslöjar JVM-kaptenens skador

Philip Broberg hade ett stort ansvar som lagkapten för Juniorkronorna men var märkbart påverkad av skador under JVM.

Nu avslöjar Edmonton Oilers att backtalangen spelade med dubbla skador.

– Jag gillade att han härdade ut, säger general managern Ken Holland till Oilers Now.



Den svenska lagkapten under JVM, Philip Broberg, skulle dra ett stort lass under mästerskapet men hade svårt att komma upp till sin högsta nivå.

Det var tydligt att backtalangen var hämmad av skada under turneringens gång men han vägrade själv att kommentera vad han led av.

Nu avslöjar Edmonton Oilers general manager Ken Holland att Broberg spelade med inte en utan två skador under JVM.

Inför turneringen hade röntgenbilder visat att Juniorkronornas lagkapten hade en bristning i en muskel ovanför knät. Som om det inte vore nog så råkade han också ut för en axelskada under JVM:s gång, vilket gjorde att han spelade med en axel som var delvis ur led.

– Jag gillade att han härdade ut. Han var kapten, han ville spela. Vi visste att han spelade skadad. Jag gillar den egenskapen. Du kan inte vara 100 procent hela tiden, du måste du kunna ta, säger Ken Holland till Oilers Now.



