”Matchningen är allt annat än optimal”

Linköping har åtta raka förluster och ligger sist i SHL.

Då ger C More-experten Petter Rönnqvist sin syn på krislaget – med extra fokus på målvaktsfrågan.

– Jag anser att dom behöver en till målvakt, säger han till hockeysverige.se.

Att Linköping har haft det tufft i SHL den här säsongen råder det inga tvivel om. Just nu på 14:e och sista plats med ett på pappret ganska starkt lag är för många en överraskning. Många vill peka på att målvakterna är ett av problemen. Jonas Gustavssons sena avhopp gjorde att tänkta tvåan, Niklas Lundström, fick kliva in som etta och på kort varsel värvades finske Jussi Rynnäs in från tyska Krefeld.

Men att peka på att målvakterna enbart skulle vara skälet till att Linköping ligger sist i tabellen är något som före detta målvakten Petter Rönnqvist inte håller med om.



– Om man säger att det bara är anledningen till den svaga säsongen så är det såklart en mening som inte är sann, säger C More-experten till hockeysverige.se och fortsätter:

– Niklas Lundström har haft det jobbigt. Han har haft en brokig karriär från det han var ett underbarn i AIK:s juniorled, J-landslag, draft och så vidare. Sedan har han fått möta motstånd där det varit lite tufft.

– Nu har han jobbat sig tillbaka på ett remarkabelt sätt till finrummet i svensk hockey och är uppe i SHL. Det fanns nog inga tankar på att han skulle stå som förstamålvakt från början. Jag vet inte heller om han var mogen den uppgiften och jag tycker att det har gått lite för snabbt för honom. Dessutom i ett lag som har haft jättemånga bekymmer på olika plan.

”KNÄCKTE HONOM EFTER TRE MATCHER”

Petter Rönnqvist är också lite förvånad över att inte Jussi Rynnäs fått mer speltid.



– Rynnäs spelade 26 matcher i tyska ligan förra säsongen och har två guld i Finland. Tittar man på hans ”stats” genom åren och hur han har lyckats så är han en riktigt etablerad och bra målvakt. Jag känner inte ”hur kunde dom ta honom”?

– Det går rykten om att han kom till Linköping dåligt tränad, vilket jag kan tänka mig med tanke på det långa uppehållet som var under sommaren. Det är inte lätt att hålla igång själv.

– Sedan fick han vila fyra matcher, hoppa in en match där han släppte tre baljor på nio minuter och blev utbytt direkt. Sedan vänta ytterligare en match, gör en halvdan insats varpå han i tredje matchen är briljant då dom vinner mot Skellefteå.

– Efter det gör han dålig match och sedan är han borta. Jag tycker att matchningen av Rynnäs är allt annat än optimal. Att komma som 33-årig etablerad målvakt då tycker jag han skulle matchas hårdare och intensivt i början. Man knäckte honom i stort sett efter tre matcher.

Jussi Rynnäs. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



Tycker du att Linköping borde göra någon justering på målvaktssidan?

– Jag har även sagt det i ”rutan” att Linköping nog behöver hitta ett nytt namn. Dels för att det blivit som det blivit med Rynnäs. Nu är han dessutom skadad. Vi försökte luska i torsdags vad det är för skada, men det vi vet är att han är bara borta och inte med på matcherna.

– Klart att det då är ett ställningstagande som man får ta beroende på hur allvarlig skadan är eller vad han nu är för skadad. Lundström är förstamålvakt och spelar extremt mycket. Han har inte varit urusel, men jag tycker inte han är mogen den här uppgiften redan under sin första säsong i SHL och då dessutom komma till Linköping med alla deras problem.

– Jag anser att dom behöver en till målvakt eftersom det gått i stå med Rynnäs och Lundström har, som jag sa, fått spela enormt mycket matcher. Jag tycker att det slinker in någon kasse här och någon kasse där hela tiden och det blir jobbigt mentalt för ett lag som Linköping. Det funkar kanske i ett topplag där man kanske vinner matcherna ändå.

Hur ser du på Jonas Gustavssons sena avhopp som kom lite som en överraskning för många?

– Han tröttnade på hockey, skador och så vidare. Han tyckte inte det var kul att spela hockey längre. Det är människan bakom det, men det är inget roligt avhopp.

– Jag förstår hur dålig Gustavsson känner sig mot laget och alla runt om, men det är som det är.

FÖRVÅNAD ATT BERT FICK SPARKEN

Här om kvällen såg vi Jonas Junland i frustration uttala sig ganska tufft om junioren Arvid Costmar efter att han dragit på sig en onödig utvisning. Var hans ”sågning” ett tecken på just frustration eller hur ser du på det?



– Ibland kan det vara bra att få ut den där frustrationen. Jag tror även det har varit spänningar i ledningen och ingen optimal arbetssituation. Jag tror inte man har kommit ihop hela tränargruppen, vilket jag tror spelarna har känt av.

– Antagligen har Bert haft det jobbigt med att bo ensam i Linköping samtidigt som familjen är kvar i Skellefteå. Det mynnar såklart ut i vad dom flest tycker, förutom jag och några till… Är du 19 år, har körkort, får dricka alkohol, rösta och allt sådant samtidigt som man är uppe i elitverksamhet så är det sådana här grejer som händer. Jag vet att spelarna då tål det.

– Det var en utvisning Junland hackade på i TV. Jag tycker att den frustrationen är talande för var Linköping var i torsdags.

Hur ser du då på den kravbild som är eller har varit i Linköping?

– Jag tror att det har varit för splittrat med allting. Det har nog pyst massor med saker och många är irriterade på både det ena och det andra. Här mynnar det ut i Junlands frustration och att Bert har fått gå.

– Linköping hade 1-1 och det var inte långt kvar av andra perioden. Då tar Costmar utvisningen som är horribel. Även om han är 19 år eller 39 år så är den horribel. Tjugo sekunder senare står Junland med ett headset… Jag förstår den frustrationen och att han är förbannad som lagkapten.

– Dom måste börja här och nu eftersom det måste hända något. Jag står lite handfallen för att det kanske inte händer mer. (Niclas) Hävelid är ett jättebra namn att ta upp med den erfarenhet han har, men det är samtidigt ett ganska oerfaret tränarnamn i SHL-sammanhang.

Upplever du det som en del desperation i att sparka Bert Robertsson?

– Jag blev faktiskt förvånad. Jag hade invändningar mot att Linköping tog Bert för ett och ett halvt år sedan. Nu satt man där man satt och hade skrivit med honom på tre år. Det har gått tungt, men jag tror absolut inte ”Pajen” (Niklas Persson, general manager) ville det här.

– Det blev nog påtryckningar från spelartruppen om hur läget var och det här var nog spelarnas beslut. När spelet inte fungerar och man har så många problem runt truppen så tror jag att det här var enda vägen att gå. På så vis är jag ändå inte förvånad.

Bert Robertsson fick kicken av LHC.Foto: Bildbyrån/Johan Bernström



”LINKÖPING LIGGER MEST PYRT TILL”

Ny tränarkonstellation blev alltså Johan Åkerman, Daniel Eriksson och Niclas Hävelid. Frågan är om den trion har musklerna för att rätta upp leden och göra det till ett starkt hockeylag igen.



– Man har bara fått släcka bränder, men nu gäller det att få harmoni i truppen, vilket uppenbarligen inte har funnits där.

– Jag har hört att det funnits slitningar mellan tränare och etablerade spelare under ett och ett halvt år. Det är också vad som visar sig på isen, att spelet inte fungerar och fullt med andra saker, spelar underpresterar och så vidare.

– Nu får man börja från noll och gå ihop som en grupp tillsammans med dom tre tränarna. Där tror jag Hävelid inser, med sin erfarenhet som spelare, vad som behövs. Nu får Linköping ta det enkla och inte ha några stora visioner om att bygga ett framtidslag som om tre år ska vinna guld.

– Nu kan man bara tänka i nuet och där handlar det om hur man peppar och motiverar. Att få spelarna att inse att ”nu gör vi så här”. I det korta loppet kanske det behövs en ny målvakt där också.

Linköping har egentligen redan en stark trupp, men tycker du att Niklas Persson borde sondera terrängen och kanske plocka in några nya namn för att spetsa truppen?

– Speciellt är det känsligt den här säsongen, men samtidigt handlar det om en överlevnad för vad händer om Linköping åker ur SHL? Då är det flera som kommer drabbas och bli av med sina jobb. Då pratar jag inte bara om spelare utan även om personer runt om i organisationen. För hela staden Linköping skulle det bli ett jätteslag.

– Filip Berglund och Broc Little är borta. Självklart behöver dom en förstärkning på utespelarsidan också, men det är inget dåligt lag Linköping har. (Niko) Ojamäki (åtta poäng) och (Oula) Palve (tolv poäng) är landslaslagspelare i Finland. Dom ska kunna göra 50 pinnar i finska ligan, även om man inte gör det i SHL eftersom det är svårare Sverige.

– Sedan har du (Patrik) Lundh och (Markus) Ljungh. Det var spelare som alla lag ville ha då dom kom hem så det var inte så att ”Pajen” gjorde några dåliga värvningar.

Tror du Linköping kommer att få kvala i vår?

– Det som är roligt den här säsongen är vad det svänger och vi ser topplag som ligger där nere. Just nu ligger Linköping mest pyrt till av dom lagen.

– Malmö har hittat vinnarspåret, ett lag som jag trodde skulle få det svårt eftersom vi fick höra att (Oscar) Alsenfelt var skadad och skulle missa åtta matcher samtidigt som (Fredrik) Händemark åkte över till NHL. Då tyckte inte jag att det fanns mycket som såg ljust ut i Malmö, men vad dom vände på allt. Efter några segrar ligger Malmö just nu på säker mark.

– Malmö har puttat ner HV71, Linköping och Oskarshamn som verkar få slåss om platserna, vilket känns helt otroligt. Brynäs ska också kunna klara det här, avslutar C Mores Petter Rönnqvist.

TV: Filip Berglund om sin flytt till Linköping

Matchrapporter: Vann - efter stort målkalas Malmö vann mot Linköping på bortaplan Chris DeSousa tvåmålsskytt för Luleå i segern mot Linköping