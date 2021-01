Tio spelare på gränsen till ett NHL-genombrott

Vilka spelare får de stora genombrotten i NHL under 2021. Peter Ekholm listar sina förslag på spelare som är redo att ta större roller i ligan den stundande säsongen.

Varje år kliver de fram ur skuggan - de så kallade genombrottspelarna. Inför årets NHL-säsong finns det flera namn att hålla koll på.

Peter Ekholm har tagit ut sina tio hetaste genombrottsspelare inför säsongen, men har valt att inte ta ut rookies: om dem kan ni istället läsa här.

10) Robert Thomas, forward, St. Louis Blues

Han har gjort två säsonger i NHL, och sakta men säkert har Robert Thomas vuxit in i NHL-kostymen. Från 33 poäng (9+24) på 70 matcher under sin rookiesäsong, ökade han sin produktion till 42 (10+32) på 66 matcher under den förkortade säsongen 2019-20. Han visade då varför Blues valde honom som nummer 20 t