”Jag är en helt annan målvakt nu”

Han hämtades in från Hockeyettan och har sedan blivit Hockeyallsvenskans hetaste målvakt.

För hockeysverige.se berättar Västerviks Daniel Marmenlind nu om succén, viktiga åren i Hockeyettan och intresset från SHL.

– Det är absolut en ambition att spela där, jag skulle ljuga om jag sade något annat, säger den 23-årige keepern.

Hockeyallsvenskans hetaste målvakt 2020/21 heter Daniel Marmenlind.

23-åringen hämtades in till Västervik inför säsongen efter flera starka år i Hockeyettan. Då har han överträffat allas förväntningar genom att visa på ett oerhört tryggt och stabilt spel mellan stolparna.

Marmenlind är en stor anledning till att Västervik har överraskat genom att ligga femma i den allsvenska tabellen.

För hockeysverige.se berättar han nu om succén i Småland.

– Det har varit en bra säsong för mig men jag känner fortfarande att jag har mycket kvar att ge. Det känns bra, jag har haft samma grundspel ända från seriestart och jag känner mig väldigt bekväm med det och har bra självförtroende i mitt spel. Jag tycker att det blir bättre och bättre, det känns som att resultatet kommer mer för varje match som spelas, säger Märstakillen.

Trots att han har varit en av de bästa målvakterna i ligan så här långt menar han att det fortfarande finns sparkapital.

– Överlag känner jag mig inte riktigt färdig. Det är väl egentligen alla aspekter av spelet och det försöker jag jobba på varje dag, säger Marmenlind och fortsätter:

– Det handlar om att vinna matcher egentligen och bidra mer till att vi i laget får in poäng.

BÄST I HOCKEYALLSVENSKAN

Daniel Marmenlind har vaktat kassen i 18 av Västerviks 26 matcher den här säsongen och hans statistikrad går inte av för hackor direkt. Faktum är att han leder Hockeyallsvenskans målvaktsliga hittills med 93,6 i räddningsprocent och 1,80 insläppta mål per match, och han leder därmed båda kategorierna i hela ligan.

Den Arlanda-fostrade burväktaren lägger inte alltför stor vikt på den fina statistiken – men medger att det blir en boost att ha fina siffror.

– Som målvakt är det väl klart att man håller ungefär koll på vart man ligger men det är ingenting på man lägger fokus på. Man har en ungefärlig koll men jobbet är ju för att vinna matcher. Fokuset jag har är att hjälpa laget och om statistiken kommer och ligger bra till då är det bara en bonus.

– Man spelar ju för att bli en bättre målvakt. Det är ju ändå skönt att se att man får utdelning och det visar ju ändå på att man gjort något rätt.

Hur har det varit att komma upp i Hockeyallsvenskan från Ettan?

– Det har varit skitkul tycker jag. Jag har kommit in i det ganska lätt ändå, det var skönt att man fick känna på det redan förra året. Jag har fått mycket erfarenhet under åren i Hockeyettan och kände mig redo och förberedd för att komma upp och ta steget.

– Jag gillar verkligen spelet här uppe. Det ser lite annorlunda ut och är lite mer strukturerat men det känns som att det passar mig bättre. Det är bättre försvarsspel också vilket underlättar för då kan jag fokusera mer på mitt spel. Jag trivs med spelet här.

”På den tiden trodde man väl kanske att man var mer redo än vad man var. Folk utifrån ansåg nästan också att man var bättre när man kom in då än vad man är nu”



Daniel Marmenlind om sin första sejour i Hockeyallsvenskan.

Marmenlind var inlånad till Västervik redan i fjol och gjorde då fyra matcher men faktum är att han spelade allsvensk hockey ännu tidigare än så.

Han var nämligen en fin målvaktstalang som ung och fick bland annat spela U18-VM för Sverige samt göra en landskamp för Juniorkronorna. Han spelade då i Örebros juniorlag, och fick speltid i en SHL-match, men som junior lånades han ut till Vita Hästen för att få mer erfarenhet på seniornivå.

Han hade dock en strulig tid i Hockeyallsvenskan med Hästen där han fick väldigt lite förtroende och skickades tillbaka till Örebro efter endast sex matcher.

Vad är skillnaden mellan dig som målvakt från förra gången du var i Hockeyallsvenskan jämfört med nu?

– Det är en väldigt stor skillnad. På den tiden trodde man väl kanske att man var mer redo än vad man var. Folk utifrån ansåg nästan också att man var bättre när man kom in då än vad man är nu.

– Jag känner mig så mycket mer bekväm i allting jag gör, och inte bara på isen utan även mentalt och som person. Jag vet vad jag behöver för att leverera nu. Jag är en helt annan målvakt och en halt annan person nu. Det kommer väl från de här åren som man har fått erfarenhet och lärt sig mycket mer.

Var det så att du kastades in i Hockeyallsvenskan för tidigt då innan du var redo att ta det klivet?

– Nja, kanske inte rent skillsmässigt som målvakt, där tycker jag ändå att jag höll. Men en stor del av att vara målvakt är ju det mentala och det är väl det jag förändrat mest. Det kan bli väldigt mycket att tänka på och på det planet var jag nog inte helt redo då.

”VAR INTE DET JAG ÖNSKADE”

Mellan åren 2015 och 2017 fick Daniel Marmenlind speltid i sex olika klubbar. Han tillhörde hela tiden Örebro men lånades ut till Vita Hästen, Wings HC, IFK Arboga, Lindlövens IF och Skövde IK.

Efter de turbulenta åren var det viktigt för honom att hitta en trygghet och han tog därför klivet ner till Hockeyettan permanent för spel i Lindlöven och sedan två säsonger i Visby/Roma.

– Jag fick ju hoppa mycket mellan klubbar och det var väl inte det jag önskade som junior att hoppa omkring och det var ju inte mitt val heller.

– Efter det var det absolut skönt att hitta en trygghet. Jag fick spela rätt mycket matcher och det gjorde också en stor del att man lärde sig. Man fick chansen att bli bättre. Det var väldigt skönt och med rätt omgivning och rätt personer omkring mig så blev det ett bra steg.

Att gå ner i Ettan var hyfsat viktigt för din utveckling då?

– Ja, det var grymt viktigt. Jag älskade åren där och det var skitkul att bara spela hockey. Det blev mer som att man kunde ta det lite lugnt och skaffa sig en plan för hur man skulle ta sig tillbaka. Kunna lägga fokus på rätt saker och inte kolla för långt fram.

”Nu i efterhand så var det precis vad jag behövde och jag skulle absolut rekommendera fler målvakter att göra det också”



Daniel Marmenlind om beslutet att kliva ner i Hockeyettan.

Det ses ofta som något negativt för en spelare att gå neråt i seriesystemet, speciellt att gå från SHL eller Hockeyallsvenskan till Hockeyettan eftersom att man då får ställa om till spel i halvprofessionell liga.

För Daniel Marmenlind blev det dock en fullträff att ta några steg ner för att hitta sig själv och sitt spel innan han satsade uppåt igen. Han tycker även att det är en resa som fler unga målvakter borde göra.

– Det var egentligen det bästa som hade kunnat hända mig, nu när man ser på det i efterhand, och jag är väldigt glad över att jag gjorde det. Då var jag väl lite tveksam på att gå ner i Ettan eftersom det kändes som ett stort steg ner.

– Nu i efterhand så var det precis vad jag behövde och jag skulle absolut rekommendera fler målvakter att göra det också. Om man verkligen kan se det med öppna ögon och inte tänka på att det är ett steg neråt så är det en jättebra lösning. Det var ett av de bästa besluten jag har tagit.

Tack vare att han klev ner till Hockeyettan växlade Daniel Marmenlind upp sitt spel och blev en bättre och bättre målvakt. Så pass bra att det ledde till en inlåning till Västervik i fjol – och ett permanent kontrakt den här säsongen.

– Åren där gjorde verkligen att jag kände mig redo att komma upp hit. Jag fick en liten chans här förra året och kände redan till klubben så det kändes naturligt att komma hit. Det har ju gått bra här nu också och känns som att man tog rätt beslut i att komma hit.

”KLART MAN VILL UPPÅT”

Västervik har också gjort sig känt som en förening där spelare tar kliv framåt och lyfter i sina karriärer.

Spelade det in något i att det blev just Västervik?

– Absolut, det pratade jag mycket om med min agent innan flytten. Speciellt målvakter har utvecklas riktigt bra i Västervik de senaste åren. De gör något rätt med hur de utvecklar spelare, och målvakter så det spelade absolut in i mitt val att komma hit.

Du har ju uppenbarligen också utvecklats bra där, vad är det hemligheten bakom lyftet som många får i just Västervik?

– Jag vet inte riktigt om det är något speciellt så. De har en bra grundplan och bra tränare. Det känns som att de har ett bra spel i laget också som passar oss målvakter. Det är svårt att peka på någon enskild grej men det är väl många faktorer i det hela.

Du har visat toppsiffror i Hockeyallsvenskan nu, vad är nästa nivå för dig?

– Det är klart att man vill uppåt, det vill man ju. Sedan vill man ju ta rätt beslut och det ska vara något som känns rätt i magen. Jag kommer bara ta beslut som gör mig bättre i längden. Jag kommer inte hasta fram någonting så. Det är klart att man vill ta steg uppåt till nästa nivå men fokuset ligger ändå på att fortsätta bli bättre varje dag.

Daniel Marmenlind succé har dock inte gått onoterad förbi. Kvällsposten har tidigare rapporterat om Malmö Redhawks intresse för 23-åringen och Västervikskeepern finns även på radarn hos flera andra SHL-klubbar inför den kommande säsongen.



– Jo, det har man ju hört lite. Det är klart att det har kommit fram till mig. Det är kul att höra något sådant, det blir också en bonus. Det blir som ett resultat på jobbet man har lagt ner här varje dag.

– Det är bara något som man blir glad av att höra och det visar ju att det man har gjort fungerar.

Är det en ambition att kliva upp och spela i SHL?

– Det är det absolut, jag skulle ljuga om jag sade något annat. Jag känner mig redo för det, även om jag bara gör min första riktiga säsong i Allsvenskan. Det skulle kännas rätt för mig. Det ska vara rätt lag med rätt plan för mig. Jag tror absolut att nästa steg uppåt är SHL. Jag har ju ambition för att bli världens bästa målvakt, så det vore konstigt om jag inte blickade uppåt.

Då har du några kliv kvar att ta efter SHL också.

– Ja, exakt. Då har man några fler steg att ta, säger han med ett skratt.

”Jag har ju ambition för att bli världens bästa målvakt, så det vore konstigt om jag inte blickade uppåt”

Västerviks IK har haft en strategi de senaste åren där man sålt av några av sina bästa spelare i slutet av säsongen efter att man säkrat nytt kontrakt. Detta för att casha in och underlätta för att klara elitlicensen.

Om de fortsätter på inslagen bana finns alltså möjligheten att Marmenlind kan spela i SHL redan i slutet av den här säsongen.

Vore du öppen för att flytta upp till SHL redan till våren om något dyker upp?

– Oj, jag vet faktiskt inte. Ska jag vara helt ärlig så är det ingenting jag fokuserar på. Det är min agent som sköter sånt där och vi har sagt att han inte kommer att berätta mycket för mig, så länge det inte är något jag måste ta beslut om.

– Just nu är det bättre för mig att fokusera på mitt och att vinna matcher med Västervik. Jag kommer inte att kolla längre fram just nu. När, eller om, möjligheten kommer så får jag ta det då, säger Daniel Marmenlind.