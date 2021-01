Uppgifter: Nytt NHL-lag drabbat av Covid-19

Dallas Stars har flera bekräftade fall av Covid-19 i laget och har skjutit upp sina tre första matcher den här säsongen.

Columbus Blue Jackets undanhöll flera spelare från att träna med resten av laget på grund av befarad Coronasmitta.

Nu kommer även uppgifter om att ett tredje NHL-lag har drabbats av Covid-19, bara dagar innan premiäromgången.

Wes Crosby, som bevakar Pittsburgh Penguins åt nhl.com, uppger nu att "Pens" har ställt in lördagens träning på grund av misstankar om smitta inom laget.

The #Pens have canceled their practice and scrimmage today. In a media advisory, they state, "The decision was made out of an abundance of caution due to potential exposure of COVID-19."