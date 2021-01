Svenskbacken klar för ny NHL-klubb – återförenas med coachen

Det blir ingen fortsättning i Carolina Hurricanes organisation för Gustav Forsling.

I fredags sattes svensken upp på waivers av klubben och under lördagen plockades han upp av ett annat lag.

Den kommande säsongen kommer 24-åringen i stället att tillhöra Florida Panthers.

We have claimed defenseman Gustav Forsling off waivers from the Carolina Hurricanes.



He is expected to join #CatsCamp. ⬇️ https://t.co/AthEMyLuM9