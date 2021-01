LISTA: Poängkungarna i NHL under 2000-talet

NHL-säsongen 2021 ska snart börja och spekulationerna om vem som ska ta hem årets poängliga är redan i gång.

Därför tittar vi nu närmare på vilka som har tagit hem Art Ross Trophy under 2000-talet.

Under 2000-talet har det varit 15 olika spelare som har tagit hem Art Ross Trophy som NHL:s poängligavinnare.

De senaste 20 åren har vinnarna spridits ut mer jämfört med hur det såg ut förr i tiden. Från det att priset infördes 1948 till 1999 var det 17 spelare som tog hem Art Ross Trophy, och det var alltså 15 olika vinnare under 2000-talet.

Här är alla poängligavinnare i NHL från 2000 och framåt:

1999/2000: Jaromír Jágr (Pittsburgh) – 63 matcher, 42 mål+54 assist=96 poäng

2000/01: Jaromir Jágr (Pittsburgh) – 81 matcher, 52+69=121

2001/02: Jarome Iginla (Calgary) – 82 matcher, 52+44=96

2002/03: Peter Forsberg (Colorado) – 75 matcher, 29+77=106

2003/04: Martin St. Louis (Tampa Bay) – 82 matcher, 38+56=94

2004/05: Lockout

2005/06: Joe Thornton (Boston/San Jose) – 81 matcher, 29+96=125

2006/07: Sidney Crosby (Pittsburgh) – 79 matcher, 36+84=120

2007/08: Alexander Ovetjkin (Washington) – 82 matcher, 65+47=112

2008/09: Jevgenij Malkin (Pittsburgh) – 82 matcher, 35+78=113

Daniel och Henrik Sedin.Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports



2009/10: Henrik Sedin (Vancouver) – 82 matcher, 29+83=112

2010/11: Daniel Sedin (Vancouver) – 82 matcher, 41+63=104

2011/12: Jevgenij Malkin (Pittsburgh) – 75 matcher, 50+59=109

2012/13: Martin St. Louis (Tampa Bay) – 48 matcher, 17+43=60

2013/14: Sidney Crosby (Pittsburgh) – 80 matcher, 36+68=104

2014/15: Jamie Benn (Dallas) – 82 matcher, 35+52=87

2015/16: Patrick Kane (Chicago) – 82 matcher, 46+60=106

2016/17: Connor McDavid (Edmonton) – 82 matcher, 30+70=100

2017/18: Connor McDavid (Edmonton) – 82 matcher, 41+67=108

2018/19: Nikita Kutjerov (Tampa Bay) – 82 matcher, 41+87=128

2019/20: Leon Draisaitl (Edmonton) – 71 matcher, 43+67=110

Leon Draisaitl.Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports



Kuriosa:

Alexander Ovetjkin är den som gjort flest mål under en och samma säsong under 2000-talet då han sköt 65 mål säsongen 2017/18.

Peter Forsberg, Joe Thornton och Henrik Sedin sköt färst antal mål av de som vann Art Ross Trophy under 2000-talet (när det var en hel säsong) då de "bara" sköt 29 mål när de vann NHL:s poängliga.

Nikita Kutjerov hade högst poängsnitt under sin Art Ross-säsong. 128 poäng (också högst under 2000-talet) på 82 matcher ger ett snitt på 1,56 poäng per match.



Joe Thornton stod för 96 assist under säsongen 2005/06, flest av alla under en och samma säsong under 2000-talet.

Joe Thornton är den enda spelaren i NHL:s historia att vinna Art Ross Trophy samma säsong som han trejdas. 2005 trejdades han från Boston Bruins till San Jose Sharks efter 23 matcher och några månader senare tog han hem NHL:s poängliga.

Joe Thornton.Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports



Sidney Crosby vann NHL:s poängliga 2007 under sin andra säsong i NHL och han blev därmed den yngsta spelaren någonsin att ta hem Art Ross Trophy.

Martin St. Louis tog hem Art Ross Trophy under den förkortade säsongen 2012/13 och blev därmed den äldsta poängligavinnaren i NHL:s historia. Han var då 37 år gammal.

Jamie Benns 87 poäng säsongen 2014/15 är den lägsta poängnoteringen av en Art Ross-vinnare sedan 1968 (då det spelats en hel NHL-säsong).

Henrik och Daniel Sedin är det enda brödraparet där båda bröderna har vunnit Art Ross Trophy.

Connor McDavid vann NHL:s poängliga två år i rad mellan 2016 och 2018. Han blev då den första spelaren sedan Wayne Gretzky att vinna Art Ross Trophy två gånger innan 21 års ålder.

