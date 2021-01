– Vi förväntar oss honom tillbaka inom kort, säger han enligt nhl.com.

Mika Zibanejad var NHL:s hetaste spelare när grundserien avbröts, och gjorde 18 mål på säsongens 15 sista matcher i våras. Han sköt sen ett mål på tre matcher under Rangers korta slutspelskvalsframträdande.

Den svenske superstjärnan har missat de inledande dagarna av träningslägret, men ser ut att vara spelklar till nästa veckas NHL-premiär. Det menar huvudtränaren David Quinn.

– Jag skulle beskriva honom som "dag för dag" och allt pekar på att han kommer vara redo till premiären. Vi förväntar oss honom tillbaka inom kort, säger Quinn.

NÅDDE 40-MÅLSPLATÅN

Zibanejad, som gjorde otroliga 41 mål på bara 57 matcher under förra årets grundserie, och hans Rangers går in i NHL natten till torsdag. Då väntar New York Islanders.

– Jag skulle vara mer oroad om vi var tre eller fyra dagar från spel, konstaterar Quinn.

