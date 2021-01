Klart: Finländaren återvänder till förra klubben

Sami Vatanen har haft svårigheter att hitta en ny klubb efter att han blev free agent i höstas.

Nu har dock en lösning uppenbarat sig för den 29-årige backen.

Under torsdagskvällen meddelade New Jersey Devils att de värvar tillbaka finländaren.

#NEWS: He's baaack!



We have signed Sami Vatanen to a one-year contract.#NJDevils | @investorsbank https://t.co/ibb4swYuYX