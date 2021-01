Han blir Bostons nya kapten – efter Chára

Han har spelat 17 raka säsonger i Boston Bruins organisation.

Nu blir Patrice Bergeron lagkapten för storklubben och tar över kaptensskapet efter Zdeno Chára.

Zdeno Chára blev inte kvar i Boston Bruins utan skrev i stället på för nya divisionsrivalen Washington Capitals.

Det gjorde att Bruins stod utan kapten inför den stundande säsongen. Men nu har klassikerklubben utsett Cháras arvtagare.

Det blir centern Patrice Bergeron som blir ny lagkapten för Boston Bruins.

– Det är ett stort privilegium att kunna presentera Patrice Bergeron som den 20:e kaptenen i Bruins historia. Patrice utstrålar ledarskap, karaktär, talang, vilja och empati. "Bergy" är respekterad av lagkamrater, tränare och alla andra här i Bruins organisation, säger klubbens general manager Don Sweeney i ett pressmeddelande.

Integrity. Humility. Resiliency.



The Boston Bruins are proud to announce Patrice Bergeron as the 20th captain in team history.



📰: https://t.co/TQWwJcjarq pic.twitter.com/LizE6RClfD