Svensken utgick – då blev legendaren historisk

Filip Gustavsson tvingades kasta in handduken efter två perioder mot Vegas.

Då kastades Marc-Andre Fleury in mellan Minnesotas stolpar – och blev historisk.

Legendaren blev den första målvakten någonsin att ha spelat i 18 slutspel under sin NHL-karriär i samband med nattens övertidsförlust.

Marc-André Fleury ersatte en sjuk Filip Gustavsson under nattens match mot Vegas.

Foto: Alamy

Efter att ha stoppat 23 av 25 skott under de två första perioderna tvingades Filip Gustavsson i natt att kasta in handduken.

Enligt Minnesota Wild var det sjukdom som stoppade Gustavsson från vidare spel, vilket gjorde att veteranen Marc-André Fleury kastades in mellan Wilds stolpar.

Marc-André Fleury skrev historia i natt

I samband med det blev Fleury historisk, då han med sitt inhopp gjorde ett framträdande i sitt 18:e Stanley Cup-slutspel i karriären. Han passerar därmed legendarerna Patrick Roy och Martin Brodeur för flest antal slutspel i karriären, då Roy och Brodeur spelade i 17 slutspel under sina karriärer.

Fleury är sedan tidigare den NHL-målvakt med tredje flest matcher i Stanley Cup-sammanhang, där hans 170 framträdanden bara är slagna av just Roy (247) och Brodeur (205).

Förlorade efter övertidsavgörande

Fleury stoppade samtliga tre skott han fick mot sig i den tredje perioden, innan han tvingades kapitulera fyra minuter in i övertidsspelet. Brett Howden satte då 3–2 till Vegas Golden Knights, som därmed också går upp i en 3–2-ledning i matchserien.

Joel Eriksson Ek stod för två assist i matchen för Minnesota, medan William Karlsson sköt ett av Vegas mål i matchen.

Vegas har chansen att punktera matchserien under natten till fredag, svensk tid, då lagen möts i St. Paul.