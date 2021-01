Uppgifter: Winnipegs krav - för att släppa Laine

Patrik Laines eventuella framtid, eller icke-framtid, i Winnipeg har varit en snackis ett bra tag. Det hela trappades sedan upp ytterligare när Pierre LeBrun i oktober rapporterade att Laines agenter, Mike Liut och och Andy Scott, sade att det borde ligga i både klubbens och spelarens intresse att han trejdas.

Flera lag har nämnts som potentiella klubbadresser för den finske forwarden. Bland dem finns Columbus och Carolina. I Columbus finns en finsk general manager, Jarmo Kekäläinen, och i Carolina finns hans gamle JVM-radarpartner Sebastian Aho.

Nu rapporterar David Pagnotta på The Fourth Period att Carolina alltjämt är intresserade av att byta till sig Patrik Laine. Hittills har de dock ryggat tillbaka när de fått höra vad de skulle tvingas ge upp för att få honom. Pagnotta skriver på twitter att Winnipeg vill ha både backen Brett Pesce och den unge stjärnforwarden Martin Necas i utbyte.

Pesce har växt ut till en nyckelback för Carolina. Han sitter på ett kontrakt värt drygt fyra miljoner dollar per säsong, till 2024. 22-årige Martin Necas har precis gjort sin första säsong i NHL - och imponerade stort. Med 36 poäng på 64 matcher slutade han sjua i rookiepoängligan förra säsongen. Han har två säsonger kvar på sitt rookiekontrakt.



Patrik Laine har ett utgående kontrakt, värt 6,75 miljoner dollar per år. Han kommer från en stark säsong med 28 mål och totalt 63 poäng på 68 matcher. Som mest har han skjutit 44 mål och nått 70 poäng under sin fyraåriga NHL-karriär.

The Carolina Hurricanes are still very much interested in Patrik Laine, I'm told. The asking price remains an issue, though, as the Winnipeg Jets seem to want Pesce & Necas in a deal and so far Carolina has balked.