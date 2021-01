Debuterade i går – nu kan veteranen lämna

I slutet av november stod det klart att Markus Svensson skulle förstärka HV71 under tiden som Hugo Alnefelt var borta på JVM. Veteranmålvakten hade fram till i går snällt fått följa Jönköpingslagets matcher från bänken, då han kastades in mellan stolparna i hemmamötet med Leksand.

Matchen an ha varit Svenssons första och enda i HV-tröjan. Alnefelt landade i Sverige under gårdagen och Svenssons kontrakt går ut på lördag.

– Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det blir. Det som är sagt är att jag skulle ersätta Hugo när han var borta. Vi får väl se. Jag har faktiskt inte pratat särskilt mycket med min agent under den här perioden heller, jag har i stället lagt fokus på att vara här och göra mitt bästa varje dag, säger Svensson till Jönköpings-Posten.

VILL STANNA: "JÄTTEFIN GRUPP"

Svensson skulle gärna stanna i HV71 om möjligheten fanns.



– Det är speciellt att komma in under en kort period mitt under en säsong, men jag har känt mig som hemma och det har också fungerat bra med min familjesituation att spela här. Man tillåts vara den man är här och det är en jättefin grupp. Jag hade väldigt gärna velat ge tillbaka på något sätt till dem, säger han.

36-åringen räddade 32 av 35 skott i 2–4-förlusten mot Leksand.



– Det var spännande alltså, att få spela match igen. Det är framför allt två saker man funderar på när man inte har spelat på ett tag. Det ena är hur det kommer att vara att lyckas hålla fokus i en hel match och det andra är hur orken kommer att vara. Jag tycker att jag har tränat och kämpat på bra och det kändes bra på de två punkterna. Men – jag hade velat vinna så klart.

