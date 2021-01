KARLSSON: Show me a good goalie - I'll show you a good coach

"Show me a good goalie - I'll show you a good coach. Show me a bad goalie - I'll show you an ex-coach"



Det finns ett, kanske halvt förlegat, hockeyordspråk som går sådär. Det finns de som vänder på den första delen av påståendet också. I vissa fall kan ju en målvakt hjälpas av ett spelsystem (det räcker att kolla på Devon Levi i JVM för att förstå det), men i Linköpings fall har det sannerligen varit den modellen jag skrev ovan som gällt.

Bert Robertsson fick tidigare idag sparken som huvudtränare för Linköping. Förlusten på hemmaplan mot bottenkollegan Malmö, lagets femte raka, blev droppen för Niklas Persson och en säkert allt mer orolig styrelse. Jag förstår att det blev så här - men blev ändå lite överraskad. Min känsla var att "Pajen" hade investerat så pass mycket i Robertsson att han var beredd att ge honom åtminstone hela säsongen.

Dessutom har det, faktiskt, inte sett helt genomuselt ut. Ja, man är ett bottenlag med rätta. Men jämför med med det andra stora fiaskolaget just nu, HV71, är LHC bättre på det mesta. I alla fall rent offensivt. De skapar helt okej med lägen offensivt. De släpper inte till speciellt mycket lägen allt i sin egen skottsektor, faktiskt, utan är till och med riktigt bra på att stänga till där.

Ser vi till förväntade mål per match är LHC, enligt statistikern Erik Wilderoths siffror, snarare ett mittenlag. De förväntas göra 2,6 mål per match - och släppa in 2,7. Med en förväntad målratio på 49,5 procent av målen är man före Brynäs, Färjestad, Oskarshamn, Malmö, Djurgården och HV71. I den ordningen.

LHC är också helt okej i powerplay, men bland de fyra sämsta i boxplay. Det är liksom där de är i de flesta kategorier. De "borde" dock ha fler poäng än de har sett till den statistiken.

"DÄR DET FALLERAT MEST"

Så, vad är egentligen problemet? Bert Robertsson är säkert ett problem, han har inte maxat ut kvalitén i laget. Sedan kom skadan på Broc Little extremt olägligt, just när det kändes som att man var på gång. Utan Little är LHC ytterst mediokra. Inte ens med honom är de ju överväldigande på något sätt.

Det stora problemet är dock, som jag var inne på, målvaktsspelet.

Det spelar liksom ingen roll att LHC är bra på att täppa till mitten och skottsektorn när deras målvakter är bland de sämre på att rädda skotten som kommer därifrån. Niklas Lundström har gjort en okej säsong sett till förväntningarna, men är bara 14:e bäst på räddningar i skottsektorn. Jussi Rynnäs är sämst av alla målvakter som är ordinarie SHL-spelare.

I lika styrka är målvakterna på plats 24 och 28 av de 29 målvakterna som startat en SHL-match den här säsongen. I total räddningsprocent är Linköping, förstås, sämst av alla SHL-lag.

Det är egentligen där det fallerat mest. Och då har jag bara kollat på siffrorna. Skulle vi gå in och titta på varje mål som målvakterna släppt in skulle vi dessutom fått se en hel del tavlor från båda två.

Jag säger inte att Linköping hade varit något succégäng med en bättre målvakt - de hade fortfarande varit ett bottenlag. Men det var väl också där de flesta såg dem inför säsongen? Någonstans mellan plats nio till tolv, typ, Ser vi till poängsnittet har är de inte speciellt långt ifrån en tiondeplats - och det är på intet sätt ett fiasko även om 27 poäng på 26 matcher ju såklart är riktigt svagt.

"GAV INTE BERT FÖRUTSÄTTNINGARNA"

När Bert Robertsson fick en Broc Little i storform och dessutom fick se en back som Sam Lofquist komma in och lyfta laget, så det faktiskt riktigt bra ut i våras. Den här sommaren lassade general manager Niklas Persson på rejält och stärkte laget, vilket höjde förväntningarna. Det man ska ta i åtanke var att de lag som låg runt LHC förra året (Brynäs, Växjö och Leksand för att ta tre exempel) stärkte sitt lag lika mycket. Minst.

Broc Little är skadad.Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



Ingen kan svara på om Bert Robertsson på sikt hade varit det bästa alternativet för Linköping. Ingen vet vad som hade hänt om han hade fått vara kvar. Jag kan heller inte svara på hur bra han är i den dagliga verksamheten, vilket förtroende som fanns för honom i omklädningsrummet eller hur samarbetet med Niklas Persson och de andra assisterande tränarna såg ut.

Men Linköpings primära problem låg knappast på huvudtränaren. Faktum är att det kanske till och med hade varit rimligare att sparka honom för ett år sedan, än nu.

LHC har inte kommit bättre än nia de fyra senaste säsongerna (om vi räknar in den här). Min känsla är att de inte ens gav Bert Robertsson förutsättningarna för att vända den trenden.