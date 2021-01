"Då tänkte jag – varför ska jag spela där?"

Chris DeSousa har gjort mål i sex raka SHL-matcher är namnet på alla Luleåsupportrars läppar just nu.

Vägen till SHL-toppen har dock inte varit spikrak för den 30-årige kanadensaren.

I en lång intervju med hockeysverige.se berättar DeSousa om beslutet att återvända till skolan efter junioråren i OHL, fighterrollen i AHL, hockeyäventyret i Italien – och höstens mentala utmaningar.



Inte sedan legendaren Lars-Gunnar Petterssons målstim under hösten 1990 hade någon spelare i klubben gjort mål i sex matcher i följd i Luleåtröjan.

Det var fram till lördagens möte mellan Luleå och Linköping, då Chris DeSousa styrde in 1–0-pucken bakom Jussi Rynnäs bara en och en halv minut in i matchen. Som grädde på moset noterades kanadensaren för ytterligare ett mål och en målgivande passning i segern, för att på så vis utöka sin poängskörd till nio poäng på de sex senaste matcherna.

– En sak är säker: Det här kommer inte att vara för evigt, säger Chris DeSousa med ett skratt och fortsätter:

– Just nu så flyter allting bara på för mig. Det har varit så roligt att spela varje match den senaste tiden. Vi får se hur länge det här kan hålla i sig. Jag hoppas bara att jag kan fortsätta spela bra.

Efter en beskedlig inledning i sin nya klubb, där 30-åringen bara noterades för en passningspoäng under sina åtta inledande matcher har han varvat igång ordentligt den senaste tiden.

Att poängmakeriet var en aning trögt till en början går också härleda till det faktum att DeSousa gick mer än åtta månader utan att spela någon match.

– Jag hade en väldigt lång försäsong och det var tufft att bara sitta hemma och vänta hemma under början av säsongen här i Europa. Jag saknade verkligen att spela hockey, så det känns otroligt skönt att vara tillbaka och att få vara med i ett lag igen. Det känns grymt att få vara tillbaka i min vardag som hockeyspelare igen.

Jag försökte att inte bli galen genom att tänka på det varje dag, men det var definitivt svårt.



Chris DeSousa om den tuffa hösten.

Ja, precis som många andra hockeyspelare runt om i världen har coronapandemin satt käppar i hjulen för DeSousa. I våras såg kanadensaren ut att ha klart med ett lukrativt KHL-avtal med Dinamo Riga, men affären sprack och istället för en flytt till den lettiska huvudstaden fick DeSousa vänta hemma i Kanada.

Och vänta.

Och vänta.

– Just den mentala delen av det hela var förmodligen den värsta biten med allt. Att varje dag inte veta vad som skulle hända och hur lång tid det skulle ta innan man skulle få någonting på plats. När skulle jag få något klart och när skulle jag kunna åka? Att brottas med sådana typer av frågor varje dag var jobbigt.

Hur hanterar man det?

– Det finns inte mycket man kan göra, egentligen. Jag försökte bara gå till gymmet varje dag och träna på is så ofta jag bara kunde. Jag försökte att inte bli galen genom att tänka på det varje dag, men det var definitivt svårt.

Nu får DeSousa äntligen spela hockey igen – och han är nöjd med hur det har gått i sin nya klubb.

– Det måste jag säga att jag är. Det tog mig några matcher att skrapa av lite ringrostighet då jag inte hade spelat på länge, men nu känns det riktigt bra. Det har varit en riktigt härlig tid i Luleå än så länge, jag njuter av att vara här.

***

DeSousas hockeyresa började hemma i Mississauga, en grannstad till Toronto belägen bara en dryg timme från den amerikansk-kanadensiska gränsen. Som 16-åring slog sig centern in i den lokala OHL-klubben Mississauga IceDogs, som efter DeSousas första säsong i klubben flyttade till grannstaden St. Catherines.

– Det var fantastiskt. Jag älskade det verkligen. Att få spela i den ligan var riktigt stort. Jag utvecklades enormt mycket under mina år där och det är den bästa juniorligan i världen. Att få vara en del av det var stort.

Där spelade i IceDogs fram till början av 2010 innan han trejdades via Barrie Colts till London Knights. Där fick DeSousa bland annat möjligheten att spela tillsammans med nuvarande NHL-stjärnan Nazem Kadri.

– Han var verkligen superskicklig redan på den tiden. Hans händer var magiska och en riktigt vass offensiv spelare, men han saknade kanske den defensiva delen av sitt spel på den tiden. Det har varit kul att se honom i NHL nu, då han verkligen har förändrats och blivit en fantastisk tvåvägsspelare. Nu är han känd för sitt tvåvägsspel och vi kan väl säga som så att det inte var något han hade under sin tid i OHL, säger DeSousa med ett skratt.

– Det har varit coolt att se hans utveckling.

Till skillnad från Kadri, som gick vidare till en framgångsrik NHL-karriär, blev karriärresan inte riktigt lika spikrak för DeSousa. Medan de flesta i hans lag skrev professionella kontrakt valde han en annan väg.

Vägen via skolbänken.

Då tänkte jag; varför ska jag spela där, i ECHL, när jag kan gå i skolan och få en gratis utbildning?



Chris DeSousa om beslutet att börja plugga efter juniortiden.

I stället för spel i någon av de nordamerikanska farmarligorna valde den då 20-årige DeSousa att återvända till studierna för fyra års sociologistudier på University of Prince Edward Island.

– Jag hade inget NHL-intresse och fick inte heller några envägskontrakt i AHL, utan jag fick istället tvåvägskontrakt i AHL vilket brukar betyda att du kommer att få tillbringa mycket tid i East Coast (ECHL). Då tänkte jag; varför ska jag spela där, i ECHL, när jag kan gå i skolan och få en gratis utbildning?

DeSousa producerade över en poäng per match under sina fyra år i den kanadensiska universitetsligan. Men att gå från att spela hockey på heltid i OHL till att balansera hockeysatsningen med universitetsstudier var inte helt enkelt.

– Till en början var det ganska svårt, då jag inte hade gått i skolan på två eller tre år. Efter att jag tog examen från High School under mina år i OHL spelade jag bara hockey och studerade ingenting, så det tog ett tag att vänja sig vid att sitta i skolbänken igen.

– Men när jag kom in i grejerna var det inte så farligt. Man fick lära sig att hantera sin tid, vilket var nyttigt. Det fungerade bra att kombinera studierna med hockeyn. Det var fyra bra år för mig.

När sociologistudierna sedan var slutförda belönades DeSousa med ett envägskontrakt av AHL-klubben Rockford, Chicagos farmarklubb. Hans chansning ­– och satsning ­– bar frukt.

– Egentligen visste jag alltid att jag skulle kunna bli proffs. Det var planen hela tiden och jag var med på Chicago Blackhawks läger varje år under min tid på college. Men jag ville som sagt inte spela i ECHL eller en liknande liga innan jag var klar med skolan, så planen var hela tiden att jag skulle bli en professionell hockeyspelare.

– När jag sedan var klar med studierna så kunde jag skriva kontraktet med Rockford, så med facit i hand var det ett bra beslut från min sida. Allt löste sig ganska bra.

Nu började en ny fas i DeSousas karriär – livet som hockeyproffs.

***

Under sin tid i både junior- och universitetsligan var DeSousa en stabil poängplockare med det offensiva spelet som sin främsta tillgång. I AHL förändrades roll drastiskt, då han som en icke-draftad och icke-kontrakterad spelare av Chicago fick sätta sig i baksätet medan de yngre förmågorna trycktes upp i topproller.

För DeSousa innebar det fjärdekedjeminuter och att, bokstavligen, behöva slåss för sin överlevnad i ligan.

– Jag hade spelat ett par år i AHL och var fast i min roll i fjärdekedjan. Jag skulle slåss hela tiden. Jag ledsnade rejält på det.

I stället för att fortsätta harva i sin destruktiva roll i farmarligan valde DeSousa att vända blickarna mot andra sidan Atlanten. I slutändan hamnade han i italienska Bolzano – ett hockeyäventyr han sent kommer att glömma.

– Det var så annorlunda från vad jag var van vid. Jag kände tränaren i Bolzano och han övertygade mig om att komma. Jag ville bara spela och ha kul igen och det hade jag verkligen. Det var ett helt galet år. Vi vann mästerskapet i Österrike det året och jag hade ett riktigt bra år, personligen, säger DeSousa som stormtrivdes i de italienska alperna.

– Det var fantastiskt att bo och spela i Italien. Det var en otroligt vacker stad med fantastiska människor, fantastisk mat och fantastisk kultur. Det var så coolt att få spela där och jag är glad att jag tog chansen.

DeSousa njöt av hockeylivet i Italien.

***

Efter framgångarna i Bolzano blev det en säsong i ligakonkurrenten Vienna Capitals innan flyttlasset gick vidare upp till en aning kyligare breddgrader i form av Sport från Vasa i Finland. DeSousa växte ut till en nyckelpjäs i Liiga-laget, innan han februari förra året för första gången i sin karriär fick bekanta sig med den svenska hockeyn på nära håll.

Att komma till SHL och Rögle var en rejäl omställning från vad DeSousa var van vid tidigare.

– Det är så mycket skridskoåkning i den här ligan! utbrister DeSousa.

– Man spelar inte med någon ”trap” i mittzonen eller något sådant, utan lagen gasar på med väldigt mycket skridskor här. Samtidigt som spelarna är väldigt skickliga.

– SHL är en liga där det är svårt att skapa mycket offensiv i, också. Nu säger jag detta samtidigt som jag gjort mål i sex raka matcher, men det är en tuff liga att göra poäng och göra mål i, jämfört med andra ligor. Kollar man på poängligorna runtom i Europa ser man att de som gör flest poäng i andra ligor ofta gör ganska mycket mer poäng än här i Sverige.

Trots att hockeyn kan vara en aning mer defensiv än vad han är van vid tidigare är han glad att få chansen att spela i SHL igen. Och det var inte för att fylla bankkontot som DeSousa valde att flytta upp till Norrbotten, direkt.

– Jag kom inte hit för pengarna, det är en sak som är säker. Jag kom hit för att vinna. För spelare som jag som satt hemma och väntade in på höstmånaderna så fanns det inga stora pengar att prata om, direkt. Så pengarna var absolut ingen faktor i mitt klubbval, utan jag ville bara komma till ett lag där jag får en bra chans att vara en viktig spelare i ett lag som kan vinna en titel.

Precis som under förra säsongen med Rögle så har DeSousa landat in i ett lag med höga ambitioner. Kanadensaren ser många likheter mellan de två klubbarna han fått möjligheten att spela i under sin tid i Sverige.

– Det är två bra organisationer som behandlar sina spelare riktigt, riktigt bra. Rent spelmässigt är båda lagen två hårt jobbande lag med superskickliga spelare. Sen har så klart alla lag sina små skillnader i spelsätt och annat, men allt som allt finns också mycket likheter också.

– Båda lagen är topplag i den här ligan och det är två riktigt bra organisationer

Under sin säsong i Bolzano fick Chris DeSousa uppleva känslan av att vinna ett mästerskap. Den känslan vill han återuppleva i Norrbotten framåt vårkanten.

– Hockey är så mycket roligare när man får vara del av ett bra lag och jag har fått smaka på hur det känns att vinna ett mästerskap tidigare och det var förmodligen det bästa året i mitt liv. Det är något jag vill göra igen här med Luleå.

– Vi är ett lag som definitivt har chansen att vinna. Självklart finns det en del andra riktigt bra lag och det kommer inte att bli lätt, men jag tror definitivt att vi har ett tillräckligt bra lag för att ha en riktigt god chans att gå hela vägen.

Det hjälper ju om du fortsätter att göra mål i varje match.

– (skratt) Precis! Jag kommer nog inte att fortsätta att göra mål i varje match, i alla fall. Jag vill bara spela bra hockey och hjälpa laget på vilket sätt jag än kan. Förhoppningsvis ska det hela sluta med att vi firar guldet framåt vårkanten.