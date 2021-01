Här dyker Brent Burns upp - i sin egen favoritserie

Brent Burns är känd för att ha många intressen utanför sitt hockeyspelande. Ett av dem är tv-serien Vikings – där han själv dyker upp i en mindre roll i den senaste säsongen.

Med sitt stora skägg och sin betydande kroppshydda är Brent Burns så nära en viking man kan komma i dagens NHL. Därför är det kanske ingen större överraskning att han nu dykt upp i den populära tv-serien Vikings. Om än i en mindre roll.

Veteranbackens klubb San Jose Sharks meddelar på sin webbsida att 35-åringen är med i den alldeles nya sjätte säsongen av serien.

Där finns han med i det 13:e och 14:e avsnittet som karaktären "Skane".

Säsongens finns tillgänglig på HBO Nordic just nu.

