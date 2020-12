Kovaltjuk målskytt i debuten - men blev syndabock

Efter fem år i SKA St. Petersburg återvände Ilja Kovaltjuk till NHL för spel med Los Angeles Kings. Det blev till sist två år i Nordamerika under den sejouren, med spel också i Montréal och Washington, innan han nu valde att återvända hem till Ryssland igen.

I helgen presenterades han för Avangard Omsk. Idag debuterade den forne superstjärnan för sin nya klubb - och blev målskytt direkt. Kovaltjuk sköt 2-2-målet i mötet med Kunlun Red Star. Det var hans 139:e KHL-mål, vilket ger honom en femtondeplats i ligans skytteliga.

First game, first goal.



Ilya Kovalchuk is officially back! pic.twitter.com/n4iuFHhhRz