CHOCKEN: Det blir Zdeno Cháras klubbval

– Boston har meddelat mig att de planerar att gå vidare med sina unga och talangfulla spelare, skriver han på Instagram.



Efter att ha spelat för New York Islanders och Ottawa Senators hamnade Zdeno Chára i Boston säsongen 2006/2007. Han blev lagkapten direkt och blev den blott andra europeiska lagkaptenen som fick lyfta Stanley Cup-pokalen, när hans Bruins vann mästerskapet 2011.

Nu går klubben skilda vägar med backjätten, efter 14 år. Han gör i stället en mycket oväntad flytt till Washington Capitals och blir där lagkamrat till bland annat Alex Ovetjkin och Nicklas Bäckström.

Chara bekräftade på Instagram att det inte blir en fortsättning i Boston, och kort därefter meddelade Washington att de knutit till sig den tidigare Norris Trophy-vinnaren. Kontraktet är skrivet över kommande säsong, och är värt 795 000 dollar.



– Boston har meddelat mig att de planerar att gå vidare med sina unga och talangfulla spelare. Jag respekterar deras beslut. Tyvärr är min tid som stolt lagkapten för Bruins slut, skriver han.

Legendaren Zdeno Chara har gjort 1553 NHL-matcher på 22 säsonger. Bara fem backar har gjort fler. Han är elva matcher bakom Nicklas Lidström, och blir när svensken passeras den europeiske back som gjort flest NHL-matcher någonsin.

Det blev 14 poäng på 68 matcher i Bostons tröja säsongen som gick.

OFFICIAL! BIG Z TO DC!



The Washington Capitals have agreed to terms with defenseman Zdeno Chara to a one-year, $795,000 contract.



