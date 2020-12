Skadad - och efterlängtad målskytt: "Kunde ha slutat värre"

– Det såg värre ut än det var, säger han efter 4-0-segern mot Österrike.

Han försökte och försökte, men om inte den storspelande målvakten Sebastian Wraneschitz stod i vägen gick klubban av för Lucas Raymond. Det verkade omöjligt för stjärnan att bli av med målnollan.

När han dessutom föll otäckt in i sargen i den andra perioden, och behövde hjälpas av isen, höll nog hela hockeylandet Sverige andan. Hade det som absolut inte fick hända, hänt?

Det följde några långa och ovissa minuter, en lång och oviss periodpaus, innan Raymond något otippat återvände till spel i den tredje perioden,

– Våra läkare och fysios gjorde en bedömning. När jag såg det som hände tänkte jag att det kunde gått illa, men det var som tur var inte så illa. Det var lite muskulärt. Men det var inga problem över huvud taget och han ville ut och spela, sade förbundskaptenen Joel Rönnmark.

Swedish forward and Red Wings 4th overall selection in the 2020 NHL Entry Draft Lucas Raymond was helped to the dressing room after this awkward crash into the boards. #WorldJuniors pic.twitter.com/F6SbxVxPli