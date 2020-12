Björklövens mardröm: Stjärnmålvakten ut skadad igen

Kevin Poulin skadades i början av november och missade en och en halv månads spel.

Han kom tillbaka nu i mitten av december och när Björklöven i kväll tog emot Almtuna så gjorde han sin tredje match tillbaka efter skadan.

Då tvingades kanadensaren kliva av matchen med en ny skada.

Björklöven spelade powerplay i mitten av den tredje perioden och pucken åkte då ner mot hemmalagets mål samtidigt som Tobias Liljendahl jagar efter pucken i hopp om att komma i ett friläge.

Då åker Poulin ut och rensar bort pucken precis innanför sin egna blålinje, Liljendahl kommer dock i full fart och brakar in i målvakten precis efter att han har skyfflat bort pucken.

”SER INTE SÅ BRA UT”

Därefter blir målvakten liggandes på isen väldigt länge innan han komma upp på benen igen och skrina av isen. Björklöven fick då i stället sätta in Isak Mantler mellan stolparna de sista nio minuterna av matchen.

Ingen utvisning utdelades i samband med den våldsamma krocken.

– Det är klart det är tufft. Vi får Vesel (Tyler) skadad tidigt också och går på tre centrar i 60 minuter i princip. Och sen målvakten som blir överkörd. Just nu vet jag inte status men det ser inte så bra ut, säger Björklövens tränare Hans Wallson i C More efter matchen.

Poulin hade hållit nollan innan smällen och det gjorde även hans ersättare Mantler då Björklöven vann matchen med 3-0.

Det var dock en dyrköpt seger då både Kevin Poulin och Tyler Vesel fick lämna med skador.

