”Rögle är inte längre ett alternativ”

Han gick från lagkapten till utfryst i Rögle.

Nu spelar Craig Schira i HV71 men hans utlåning går ut den här veckan, och därefter är hans framtid osäker.

En sak är dock säker – en återkomst till Rögle finns inte med i bilden.

– Det blir nog HV eller en annan klubb, tror jag, säger 32-åringen till hockeysverige.se om sin framtid.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Craig Schira var fast i frysboxen nere i Ängelholm.

Av Rögles 20 första matcher den här säsongen fick kanadensaren endast vara ombytt sex gånger och han fick då endast totalt 13:18 minuters istid.

Därefter lånades han ut till HV71 för att täcka upp på backsidan efter att Daniel Bertov blivit skadad.

Skillnaden har varit som natt och dag för Schira.

I HV fick han spela mer (13:54) under sin HV-debut än vad han hade gjort under hela hösten i Rögle. I de efterföljande matcherna har han också fått stort förtroende, spelar första backpar med Eric Martinsson och ligger runt 20 minuters istid.

När HV71 mötte Oskarshamn under måndagskvällen var 32-åringen en av lagets bästa spelare, om inte DEN bästa. Han förgyllde kvällen genom att sätta ett läckert "coast-to-coast" mål.

”VAR LITE OROLIG I BÖRJAN”

Schira har nu gjort två mål på tre matcher i HV.

– Ja, men vem räknar, säger han efter matchen och skrattar:

– Det kändes bra att sätta den. Jag vet inte riktigt hur länge jag kommer vara här så det känns skönt att hjälpa till. Jag vill hjälpa det här laget att vinna så länge som jag är här.

Craig Schira menar också att han har kommit in bra i HV71 och trivs med hockeylivet i Jönköping än så länge – även om han medger att det var lite nervöst först.

– Det är lite annorlunda att komma in mitt under säsongen men jag har känt mig som en del av det här laget från dag ett. Alla, både spelare och personer runt omkring, har välkomnat mig och varit så schyssta mot mig. Det har aldrig varit något problem att komma hit.

– Jag var lite orolig i början där för man vet aldrig hur det ska bli när man kommer in till ett helt nytt lag. Det har inte varit några bekymmer och även om jag bara varit i några veckor så känns det som att jag spelat här i flera månader.

Det har varit skilda världar den här säsongen för Craig Schira.Foto: Bildbyrån



På isen har det gått riktigt bra för kanadensaren som har varit ledande i HV71 de senaste två matcherna. Han själv bara tackar och tar emot för förtroendet.

– Det har känts bra ända sedan jag kom hit. Tränarna har gett mig mycket förtroende och jag känner inte att det är någon som håller tillbaka mig utan jag går bara ut och spelar mitt spel. Jag känner mig som själv där ute på isen och kan spela min bästa hockey.

Trots att han inte hade spelat matcher under i princip hela hösten så har Schira visat sig vara i bra form.

– Jag har tränat mycket och kört extra efter varje lagträning. Formen har inte varit något problem utan jag har jobbat hårt även om det inte blivit matcher. Jag känner mig bra.

”HAR VARIT UTANFÖR MIN KONTROLL”

Att tvingas sitta på läktaren under så lång tid är självklart inte roligt för någon spelare. Nu berättar han nu om hur han har sett på situationen som han har suttit i under hösten.

– Det har varit annorlunda. Jag har aldrig varit i den här situationen tidigare. Det var ju tufft där att inte få spela någonting i Rögle, men det är inte mitt val. De fattar beslut om vad som är bäst för dem och det kan inte jag kontrollera. Jag är tacksam över möjligheten som jag har fått här i HV71 och det känns skönt att kunna hjälpa till.

Det har varit tvära kast för Craig Schira i Ängelholm.

Han värvades dit 2017 från Luleå och kom på en delad sjätteplats i backarnas poängliga i SHL direkt under debutsäsongen i Rögle efter att ha stått för 28 poäng.

Säsongen därefter utsågs 32-åringen till lagkapten för Rögle men det varade endast i ett år då han var skadad inledningsvis under fjolåret vilket gjorde att Mattias Sjögren i stället utsågs till kapten.

Den här säsongen har Schira sedan placerats i frysboxen och fått sitta mer på läktaren än vara på isen.

En utveckling som gått fort för honom.

– Det har varit speciellt och lite konstigt att behöva ställa om till det. För det mesta har det varit saker utanför min kontroll. Tränarna och ledningen där har mycket att säga till om kring vad som händer med mig eller deras andra spelare. Jag tänker inte skylla på alla andra men man kan ju inte göra någonting om man inte får spela.

Det har tagit lite på självförtroendet?

– Ja, i början så gjorde det det, men jag fick inse att jag fortfarande är en bra spelare och det tycker jag att jag har visat nu när jag fått spela. Jag är tacksam till HV att de har gett mig möjligheten och hjälpt mig att visa hur bra jag kan spela.

Blir det en fortsättning i HV71 för Craig Schira?Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

”KAN INTE SITTA PÅ LÄKTAREN 30 MATCHER”

Craig Schiras låneavtal med HV71 skrevs till årsskiftet – vilket innebär att han kommer att lämna Jönköping efter matchen mot Frölunda på onsdagen. Om inte lånet förlängs det vill säga.

Vad som händer nu är därför oklart och backen är förtegen om sina tankar framöver.

– Det återstår att se. Vi får vänta och se vad som händer. Vi ska sätta oss ner med HV och prata om det där snart men jag vet inte än. Jag vill inte avslöja för mycket eller ge er för mycket information.

Men att återvända till Rögle vore väl inte optimalt nu?

– Nej, Rögle är inte längre ett alternativ. Det är inte ett alternativ för mig. Vi får vänta och se. Det blir nog HV eller en annan klubb, tror jag.

Varför är dörren stängd till Rögle?

– Tja, jag kommer förmodligen inte få spela där. Om det blir så att jag ska återvända dit nu efter att lånet tar slut så får jag ju göra det bästa av situationen. Jag kan inte åka dit och få sitta på läktaren och inte spela någonting i 30 matcher till där, det går inte, avslutar Craig Schira.

Örebros Robin Salo om NHL-alternativen

Matchrapporter: Första SHL-poängen för jättelöftet - Frölunda upp i serieledning Efterlängtad seger för HV 71 – bröt förlustsviten mot Oskarshamn Rögle segrare borta mot Leksand – Dennis Everberg matchvinnare