Tidigare succémålvakten får ny NHL-chans

Upp som en sol, ned som en pannkaka.

Lite så skulle man kunna sammanfatta Scott Darlings resa från uträknad farmarlagsmålvakt till Stanley Cup-mästare för att sedan bli utköpt från sitt kontrakt av Florida Panthers bara några år senare.

Efter att ha spenderat den gångna säsongen i österrikiska Innsbruck återvänder nu Darling till Nordamerika – och han gör det till den klubb som köpte ut honom från sitt kontrakt sommaren 2019.

Florida Hockey Now rapporterar att Florida Panthers skrivit ett provspelskontrakt med den 32-årige målvakten och att han just nu befinner sig i södra Florida, där han tränar tillsammans med en rad andra Panthersspelare under informella former inför träningslägrets start i januari.

32-åringen vann Stanley Cup med Chicago Blackhawks 2015 och hann spela 126 NHL-matcher innan han blev utköpt från sitt kontrakt av Florida. Förutom Chicago har Darling spelat för Carolina i NHL. Han hann aldrig spela någon match i Pantherströjan innan han blev utköpt.

Den gångna säsongen noterades Darling för 33 matcher i EBEL med Innsbruck, där han släppte in 3,34 mål per match och räddade 89,8 procent av skotten han ställdes inför.

TV: De bästa sekvenserna från Hedmans fantastiska slutspel