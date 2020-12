– Han är en stor kille, men han har bra händer också, konstaterar Albin Sundsvik på presskonferensen.

Elmer Söderblom är JVM:s största spelare med sina 202 centimeter och 108 kilo. Men det var inte tack vare någon tung tackling eller något sådant som han snodde rubrikerna i premiärsegern mot Tjeckien.

Nej, det var via ett drömmål. Söderblom fick pucken nära kassen, lade den och klubban mellan sina egna ben, och snärtade in 5-1 i nättaket bakom en chanslös Nick Malik i Tjeckiens mål.

Det var en strut som imponerade på lagkompisen Albin Sundsvik.

– Det var otroligt. Han är en stor kille, men har bra händer också. Det var ett otroligt mål, säger förstecentern på presskonferensen efter matchen.

För exakt ett år sedan var det Nils Höglander som via sitt zorromål mot Finland, hamnade i rampljuset efter JVM-premiären mot Finland. Elmer Söderbloms drömmål kan också bli en klassiker.

– Han är viktig för oss i powerplay, framför kassen, med sin räckvidd. För att vara en så stor kille är han väldigt snabb på att skapa målchanser för sig själv, säger förbundskapten Joel Rönnmark och fortsätter:

– Det var ett riktigt snyggt mål. Jag är glad att han fick den starten på turneringen.

Rönnmark tycker också att enheten med Söderblom, Frölundapolaren Theodor Niederbach samt Emil Heineman imponerade. Samtliga i trion gjorde mål.

– Jag tycker han, och hela hans kedja i fem mot fem, blev bättre ju längre matchen led, sade förbundskaptenen.

We know it's only 2 days in, but this goal from Elmer Soderblom is a solid contender for goal of the #WorldJuniors. @Trekronorse @DetroitRedWings pic.twitter.com/7xSduLaVtz