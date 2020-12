Storstjärnan skadad – missar premiären

NHL återvänder den 13 januari.

Men Tampa Bay Lightning kommer sannolikt att göra det utan storstjärnan Nikita Kucherov eftersom ryssen lider av höftbekymmer.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman kommer Kutjerov vara borta "ett tag".

Detta kan på något bakvänt sätt skapa en positivt öppning för "Bolts". De ligger nämligen just nu över det tillåtna lönetaksutrymmet samtidigt som de fortfarande behöver sajna Anthony Cirelli och Erik Cernak till nya kontrakt.

Om Kutjerov är skadad och bedöms missa en längre tids spel så kan Tampa sätta upp honom på långtidsskadelistan och hans lön skulle då inte räknas mot lönetaket.

TB's cap issues may be solved by LTIR. There is word Nikita Kucherov is battling an injury that may keep him out awhile. No comment from team/agent, so details are sketchy -- but clarity expected this week. If unable to play (unfortunately), it will clear room for the Lightning.