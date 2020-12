Klart: Så spelas NHL-säsongen 2020/21

Inte mycket är sig likt i världen under den rådande pandemin. Inte heller NHL.

När ligan och spelarnas nu är överens om hur säsongen 2020/21 ska se ut blir det en hel del förändringar jämfört med vad vi gjort oss vana vid.

31 december startar träningslägren för de sju lag som inte fick vara med och försöka kvalificera sig sensommarens och höstens försenade Stanley Cup-slutspel. Den 3 januari startar sedan träningslägren för lagen som deltog där.

13 januari är det sedan dags för de 56 matcher långa grundserien att inledas. Då med helt nya divisionsindelningar för att hålla resorna till ett minimum och för gränsen mellan USA och Kanada fortfarande är stängd.

NHL:s nya divisioner innefattar East, Central, West och North Division, där den senare innefattar de sju kanadensiska lagen. Där är det fortfarande oklart huruvida lagen kommer att kunna spela sina matcher i Kanada eftersom hälsomyndigheterna ställt sig frågande till lämpligheten i att hockeylagen ska resa mellan de olika provinserna. NHL har tidigare hotat med att temporärt flytta lagen till USA om det inte går att lösa.

SAN JOSE FÅR INLEDA I ARIZONA

Angående detta skriver NHL:

"Den nuvarande planen är att spela matcher i varje hemmalags arena med vissheten om att fans inte kommer att släppas in under, åtminstone, den inledande delen av säsongen. Men beroende på rådande omständigheter kan NHL vara beredda att spela matcher i en eller flera neutrala arenor per division om det skulle bli nödvändigt."

Exempelvis står det redan nu klart att San Jose Sharks ska genomföra sitt träningsläger i Arizona eftersom lokala restriktioner mot kontaktsport i Santa Clara County omöjliggör utövande av hockey. Där finns det dock förhoppningar om att laget ska kunna återvända till SAP Center när säsongen inleds.

Lagen kommer enbart att spela matcher inom divisionerna. Det gör att lagen i East, Central och West Division, som innehåller åtta lag per division, kommer att mötas åtta gånger medan lagen inom North Division ska mötas nio till tio gånger.



Grundserien beräknas vara färdigspelad 8 maj, vilket gör det möjligt för utslagna spelare att delta i hockey-VM i slutet av samma månad. Förutsatt att turneringen, som väntas genomföras i Lettland och Belarus, genomförs.

De fyra topplagen i varje division kommer att kvalificera sig för slutspel. Där kommer de två första rundorna att spelas inom divisionen innan man först i det som vi lärt känna som konferensfinalen stöter på lag från andra divisioner.