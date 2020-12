Klart: Han blir lagkapten för Juniorkronorna

Under söndagsmorgonen, svensk tid, gick den svenska landslagsledning ut med vilka spelare som kommer att få kaptensroller under JVM.

Den enda forwarden att få ett "A" på bröstet blir Skellefteås Albin Sundsvik. De övriga assisterande kaptenerna blir backarna Victor Söderström samt Tobias Björnfot, som var lagkapten för Småkronorna som vann guld på U18-VM 2019.

Det främsta ansvaret tilldelas Philip Broberg som ska göra sitt tredje raka JVM för Sverige. Han utnämns till Juniorkronornas lagkapten och kommer att bära ett "C" på bröstet.

Juniorkronornas förbundskapten Joel Rönnmark har utsett följande lagkaptener för JVM-turneringen i Edmonton:

C – Philip Broberg

A – Tobias Björnfot

A – Victor Söderström

OILERS-TALANGEN LEDER SVERIGE I EDMONTON

Det blir extra speciellt för Broberg då han kommer att spela på "hemmaplan" under JVM.

Turneringen spelas nämligen i Edmonton och den 19-årige Örebroaren draftades av Edmonton Oilers 2019. Han har också tidigare erfarenhet från just att vara i en bubbla i Edmonton då han fick vara med i Oilers under NHL-slutspelet tidigare under 2020.

I Sverige spelar Broberg i Skellefteå AIK där det har blivit åtta poäng på 23 matcher hittills den här säsongen.

Sverige inleder sin JVM-turnering på annandag jul och möter Tjeckien i premiärmatchen.

