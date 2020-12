”Vi hade hoppats få till en lösning”

Juniorkronorna skulle egentligen spela två träningsmatcher inför JVM, och bland annat möta Kanada, men båda träningsmatcherna ställdes in.

Förbundskaptenen tror dock inte att det ska påverka Sveriges förberedelser inför turneringen alltför negativt.

– Nu är det som det är och det är inget som kommer att påverka oss när vi möter Tjeckien i premiären, säger Joel Rönnmark till hockeysverige.se.

Det svenska JVM-laget var från början planerat att spela träningsmatcher mot både Kanada och Schweiz innan premiärmatchen mot Tjeckien som spelas på annandag jul.

Efter att två ledare inom Juniorkronorna testat positivt för Covid-19 förlängdes dock Sveriges karantän vilket ledde till att båda träningsmatcherna ställdes in.

För det svenska landslaget innebär det nu att förberedelserna påverkas mycket mer än vad man trodde.

”HADE HOPPATS FÅ TILL EN LÖSNING”

Enligt förbundskaptenen Joel Rönnmark är det inte optimalt att gå in i turneringen utan träningsmatcher i benen.

– Det är klart att vi hade velat spela träningsmatcher och hade hoppats kunna få till en lösning med det. Samtidigt får vi trycka på och "foka" på det vi kan påverka inom truppen och det har vi gjort under hela resan. I år blir det ännu viktigare än någonsin., säger Rönnmark till hockeysverige.se i samband med en pressträff.

Juniorkronornas träningspass, både på och utanför isen, blir därför mycket viktigare.

– Jag känner bara all förhoppning att allt går bra här i dag och att vi får komma ut i morgon och ha en riktigt bra träningsvecka. Det har varit ganska mycket under de här dagarna och man har inte haft all kontroll på saker och ting, säger förbundskaptenen och fortsätter:

– Hade vi fått spela match hade det varit jättebra absolut, men jag ser fram emot att ha en träningsvecka där vi vet hur varje dag ser ut och vi kan planera vad vi ska köra för tema på träningar och videogenomgångar. Vi ska se till att vara "preppade" till lördag när vi möter tjeckerna, oavsett om vi har spelat träningsmatch eller inte. Vi anpassar oss och ska vara redo när det väl är dags.

”KOMMER INTE VARA NÅGOT STRUL”

Vad är det som ni går miste om genom att inte få spela träningsmatcher innan det hela drar igång?

– Det hade väl varit bra att ha fått möta Kanada, som var planerat. Det hade ju varit en jättebra värdemätare för våra grabbar. Sedan att bli mer van vid liten rink och veta skillnaderna, vi kommer ju träna på liten rink så det kommer inte vara något strul men det hade varit bra för killarna att känna på, svarar Joel Rönnmark.

Om allt går enligt planen kommer det svenska JVM-laget att släppas ut ur karantänen under måndagen för att sedan börja de riktiga förberedelserna inför lördagens premiärmatch mot Tjeckien.

TV: Philip Broberg om att spela i JVM-bubbla