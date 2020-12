Med NHL-brorsan som inspiration: ”Han har betytt allting för mig”

Den här säsongen har 18-årige backen Filip Bratt kommit upp och fått göra sina första matcher i Hockeyallsvenskan med AIK.

Då hämtar talangen motivation av sin storebror – NHL-stjärnan Jesper Bratt.

– Jag blir sjukt inspirerad av ”Jeppe” att fortsätta köra på varje dag och vara noggrann med allting eftersom jag vet vad det kan leda till, säger Filip Bratt till hockeysverige.se.

Jesper Bratt har under sina tre säsonger i NHL visat att han håller på den nivån. Så här långt har 22-åringen från Trångsund svarat för 37 mål och totalt 100 poäng på 185 matcher för New Jersey. Nu har även hans lillebror Filip Bratt börjat göra sig ett namn inom hockeyvärlden. Den här säsongen har 18-åringen gått från att vara en okej J20-spelare till att ta en plats i Hockeyallsvenskan för AIK.



– Jag har utvecklats väldigt mycket under sommaren eftersom jag fått köra med brorsan och varit med honom under lång tid då det dragit ut på tiden när NHL-säsongen ska dra igång, berättar Filip Bratt för hockeysverige.se och fortsätter:

– Nu har jag kunnat vara med honom under en längre tid och lärt mig mer om att äta rätt, sova rätt samtidigt som jag har fått träna sjukt bra. Dessutom har jag haft sjukt kul under sommarträningen med alla jag tränat med vilket också har också hjälpt mycket.

– Utvecklingsmässigt har jag blivit mycket starkare och snabbare samtidigt som jag lagt på mig runt fyra, fem kilo muskler jämfört med förra säsongen. Jag kände mig mycket starkare och mer redo för att möta tyngre spelare inför den här säsongen.

”HAN KAN HJÄLPA MIG MED ALLTING”

Storebror Jesper är också varit ett väldigt bra bollplank för Filip när det gäller just hans utveckling som hockeyspelare.



– Han har betytt nästan allting för mig. När jag haft det tufft mentalt någon gång eller bara velat surra av mig… Han har mer erfarenhet än jag och har spelat med och mot dom bästa. Egentligen kan han hjälpa mig med allting.

Det blir en hel del prat bröderna emellan under säsongen även om det är en viss tidsskillnad mellan New Jersey och Trångsund.



– Under säsongen då han är där över snackar vi nästan varje dag på face-time. Då kanske det inte är så mycket hockey. Om vi vill surra av oss lite kan det bli att vi även snackar hockey med varandra.

– Annars snackar vi om hur vi mår, vad vi gjort eller vad vi ska käka ikväll. Bara pratar lite helt enkelt.

En som också är med och face-timar är hunden Lexus.



– Han måste alltid vara med när jag ringer eftersom han är familjens favorit, skrattar Filip Bratt.

Det blir en del tid på FaceTime för bröderna Bratt och hunden Lexus. Foto: Ronnie Rönnkvist



Har du kunnat åka över och sett då Jesper spelat med New Jersey?

– Ja, jag var över i slutspelet under hans rookie-år och kollade någon match mot Tampa, men då spelade han inte. Sedan har jag varit över två år i rad på julafton och kollat två matcher varje gång.

– Det har blivit lite av en tradition att fira jul där med honom, men i år blir det lite annorlunda då han fortfarande är här hemma.

Vilka intryck har du fått av hur han anpassat sig till spelet i NHL?

– Jag tycker att ”Jeppe” gör det jättebra. Jag ser dagligen under sommaren vilka kvalitéer han har och vilken sjukt duktig hockeyspelare han är.

– Självklart kommer jag alltid ta hans parti lite mer eftersom jag är hans brorsa. Han är en toppspelare i NHL om han får spela med rätt personer. Han har gjort det riktigt bra där och kommer fortsätta utvecklas och producera.

”RIKTIGT KUL ATT KÖRA MED A-LAGET”

Jesper Bratt är också en stor inspirationskälla för Filip.



– Ja, sjukt mycket. Jag såg resan han gjorde från Hockeyallsvenskan till NHL, när han fick alla bitar på plats med fys, mentalt och så vidare.

– Nu är jag kanske en liten bit på väg då jag har fått börja spela med A-laget. Jag blir sjukt inspirerad av ”Jeppe” att fortsätta köra på varje dag och vara noggrann med allting eftersom jag vet vad det kan leda till.

Tidigare under säsongen kom alltså chansen för Filip Bratt att kliva in i A-laget. Debuten gjorde han mot Almtuna borta.

– Första gången jag var uppe där var en internmatch. Då var jag lite halvnervös, men det var många J20-spelare med på den matchen så det var bara att köra på. Jag tycker att det gick bra där.

– När jag fick komma upp och träna första gången var jag lite nervös, men det var sjukt kul. Det här var första gången jag fick köra med proffs och se hur dom jobbar varje dag.

– Första matchen var mot Almtuna. Det var Anton (Blomqvist), backtränaren, som sa att han tyckte att jag förtjänat att vara med och spela den matchen. Det har varit lite av en dröm att få göra min seniordebut så det var en stor grej att få checka av.

– Jag spelade tio minuter i den matchen, alltså riktigt mycket, och det gick ganska bra så det blev en riktigt rolig kväll. Jag hade många grattis på telefonen efter debuten. Då var jag lite stolt över mig själv eftersom det inte alltid har gått spikrakt uppåt för mig.

Filip Bratt i AIK-tröjan.Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



Så här långt har Filip Bratt spelat nio matcher och svarat för en assist.



– Jag tycker att det gått jättebra och har tagit för mig då jag fått varit inne och spelat. Vissa matcher har jag spelat mer och andra mindre, men jag tycker att min prestation varit jämn. Jag har försökt göra det jag är bra på, våga hålla i puck och skapa chanser.

– Det är lätt att man blir lite passiv och inte riktigt vågar när man kommer upp i A-laget. Jag har ändå försökt släppa loss och hela tiden vetat om vad som tagit mig upp dit, att då försöka spela mitt spel. Det är riktigt kul att få köra med A-laget och vara där under en längre tid.

”TYCKER DET FUNNITS ETT LUGN”

AIK:s säsong har varit lite svajig även om det gått bra under senaste tiden, har du märkt av någon stress i gruppen då resultaten inte gått som ni velat?

– Klart att det inte var helt lugnt i gruppen i början då jag kom in. Vi låg sist då. Jag ska inte säga att det var jättestressigt, men det var inte världens ”harmo” när jag kom ner till träningarna.

– Vi fortsatte jobba, skapade en glädje och har nu riktigt kul på varje träning. Varje dag vi kommer till hallen försöker vi ha riktigt roligt samtidigt som det är sjukt bra gäng och ”boys”.

– Jag tycker ändå att det funnits ett lugn och nu har det dessutom visat sig vad vi kan och att vi har riktigt bra spelare i laget. Förr eller senare kommer det om man fortsätter köra och har kul.

Kände du i matchen mot Björklöven att ni hittat spelet och sätt att vinna matcher?

– Det var ett tag då vi kanske fastnade i hur vi skulle spela och gick för mycket på spelsystem och mönster. Vi vågade inte riktigt gå ifrån det och köra mer på känsla.

– Nu när vi kan blanda vårt spelsätt och vara noggranna med hur vi ska spela samtidigt som vi kan gå ifrån det då det krävs i olika situationer och vara kreativa så tycker jag det blivit en riktigt bra blandning. Då vinner vi matcher också.

Vad krävs det av er om ni ska upp till topp sex i Hockeyallsvenskan?

– Att fortsätta ha glädjen och riktigt roligt. Även våga spela ut för alla spelarna i laget är riktigt duktiga. Det är också därför dom är i AIK.

– Om det kommer gå tung under en viss match eller period är det bara glömma det, se vidare, komma ihop som lag och köra för varandra varje dag, avslutar Filip Bratt.

