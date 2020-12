Då planeras Seattles expansionsdraft äga rum

NHL jobbar just nu för fullt för att förbereda sig inför den stundande 2020/21-säsongen som är planerad att börja 13 januari.

Under söndagen kom flera rapporter från nordamerikanska journalister kring när ett flertal av ligans största och viktigaste händelser kommer att ske, förutsatt att starten inte skjuts upp ytterligare.

Träningslägrena kommer att dra igång den 31 december för lagen som missade slutspel i fjol medan övriga lag inleder sin verksamhet full ut från 3 januari.

Efter säsongsstart är nästa stora händelse Trade Deadline som är planerad till den 12 april och knappt en månad senare ska den 56 matchers långa grundserie vara över.

Slutspelet ska då inledas 13 maj och senast 15 juli kommer Stanley Cup-bucklan att delas ut.

Därefter väntar expansionsdraften för det 32:a NHL-laget, Seattle Kraken. Den kommer att äga rum ungefär en vecka efter den sista finalmatchen, 21 juli, och i dagarna därefter ska den stora NHL-draften hållas 23 och 24 juli. Free Agent-marknaden öppnar sedan den 28 juli.

Även mer information om hur trupperna kommer att kunna formeras har läckts under söndagen. NHL-lagen tillåts ha 36 spelare samt ett obegränsat antal målvakter på det förberedande träningslägret.

Under pågående säsong måste varje NHL-klubb ha med sig tre målvakter till matcherna, förmodligen för att NHL vill undvika att en situation likt David Ayers från i fjol upprepas.

