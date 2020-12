Efter karantänbeskedet – träningsmatchen ställs in

Under natten mot tisdag, svensk tid, var tanken att Juniorkronorna skulle ladda upp inför JVM-turneringen genom en träningsmatch mot Kanada.

Nu står det emellertid klart att det inte blir något möte med hemmanationen den kommande veckan. På grund av den förlängda karantänen som Sverige under gårdagen ålades med så ställs nu träningsmatchen in, rapporterar SVT under Tre Kronors match mot Finland under lördagsförmiddagen.

Under gårdagen kom beskedet att ytterligare två personer i den svenska JVM-staben testats positivt för covid-19, vilket resulterat i att landslaget tvingas sitta i karantän fram till den 21 december.

De spelare som testats positivt för viruset mellan september och november bedöms emellertid som immuna och får därför träna på is. Under gårdagen hade Juniorkronorna sju spelare på is.

Huruvida Juniorkronorna kommer att kunna spela matchen mot Schweiz under natten till onsdag, svensk tid, återstår att se.

TV: 17-årige Ludwig Persson har tagit plats i Frölunda