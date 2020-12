Kan bli värdstad - igen

I natt kom beskedet att NHL siktar på att dra igång NHL den 13 januari, och att grundserien ska spelas över 56 omgångar. Det kommer delas in fyra nya divisioner, och lagen kommer bara möta andra lag i sin egen division. De fyra främsta från de fyra divisionerna går till slutspel.

Planen är att NHL-lagen ska spela sina hemmamatcher i sina egna arenor, och att det inte ska finnas ett par värdstäder likt det gjorde under slutspelet. Men det kan finnas ett undantag, som rör den kanadensiska divisionen.

De kanadensiska myndigheterna har inte sagts vara speciellt sugna på att de sju NHL-lagen ska resa kors och tvärs över landet, vilket bland annat har gett upphov till en diskussion om att de kanadensiska lagen också ska spela sina matcher i USA. Men en annan lösning diskuteras också.

TSN:s Darren Dreger skriver på twitter att Edmonton och NHL har diskuterat om de skulle vara redo att, likt under slutspelet, agera värdstad. Det ska inte vara någon officiell plan som NHL diskuterar, utan de har mer lyft frågan för att se hur Edmonton ställer sig till att vara värdstad ifall man skulle hamna i ett läge där det inte går att spela som planerat. Edmonton ska ha sagt sig vara redo att återigen åta sig uppdraget.

