Uppgifter: NHL-karriären över – Kovaltjuk flyttar hem

Det ser inte ut att bli någon sista Stanley Cup-jakt för Ilja Kovaltjuk.

Den ryske profilen har tidigare öppnat för att skriva på för en ny NHL-klubb i hopp om att få lägga vantarna på den eftertraktade bucklan.

37-åringen har varit free agent i NHL sedan i höstas men har fortfarande inte kommit överens om någon klubb. Då verkar hans karriär i Nordamerika nu vara över för gott.

Det uppger Full Press Coverage-reportern Aivis Kaninš, som även berättar att Kovaltjuk ska vara på väg tillbaka till KHL enligt spelarens agent.

Forwarden, som tidigare har spelat KHL-hockey med SKA St. Petersburg, ser nu ut att skriva på för Avangard Omsk.

