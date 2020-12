Vita Hästen stoppar några eldsjälar som vill skapa content kring klubben de älskar. Det får Joakim Englund att skaka på huvudet.

Under torsdagen blåste det upp en mindre storm i Vita Hästen-lägret. Innan dess har det varit lugnt ett tag kring klubben men för bara ett par år sedan stormade var och varannan vecka. Nu är det dags igen, åtminstone för en mindre sådan.

Detta efter att supportrar (Magnus och Niclas) till klubben, som även poddar och driver en blogg i ämnet Vita Hästen, fått besked om att de inte längre kommer få tillgång till spelartruppen. Åtminstone inte samma tillgång som tidigare.

Klubben ska nämligen starta en egen play-kanal och vill därigenom begränsa åtkomsten till vissa personer i verksamheten då man, som betaltjänst, inte vill ha onödig extern konkurrens som dessutom publiceras gratis. Vita Hästens brev som lades upp på hemsidan under torsdagen finns att läsa här.

Som bekant har myntet två sidor där den andra versionen hittas här.

Som utomstående finner jag hela situationen väldigt olycklig. Det är alltså ett par grabbar som brinner för föreningen, och har så gjort under väldigt lång tid, och som inget hellre vill än att klubben ska nå framgång.

För inte så länge sedan hade jag en chef som hade stor erfarenhet av att leda företag där han även hade ett par VD-titlar på cv:t. Ett par gånger uttryckte han något i stil med: ”i kristider tas det ofta konstiga beslut”.

"INGET ANNAT ÄN MÄRKLIGT"

Beslutet från Vita Hästens sida att näst intill porta en verksamhet som i det större sammanhanget gagnar klubben är inget annat än märkligt. Jag har till viss del även förståelse för beslutet, inte minst med tanke på att man är grön på området och förmodligen jobbar med små resurser.

Det är förmodligen där skon klämmer. Nämligen rädslan över att producera en sämre produkt som man dessutom tar betalt för. Men som jag ser det ska inte dessa två kanaler ens vara i närheten av att konkurrera med varandra, snarare komplettera.

Med tanke på att den egna play-kanalen förmodligen har total insyn i omklädningsrummet ska det inte vara några som helst svårigheter att göra ett content som supportrar är beredda att betala för. Att hurtiga grabbar utanför klubbens ägo sedan producerar ett eget innehåll i form av bloggtexter och poddar bör knappast vara något problem att konkurrera med, åtminstone vad gäller content, för någon med total insyn i vad som händer i klubben och kring laget.

Precis som klubben själv beskriver det ”Själva konceptet med en egen play-kanal bygger främst på att vi kan leverera material som andra inte kan, inifrån vår verksamhet, samt att samma material inte erbjuds gratis som vi tar betalt för.”

Mitt råd är i stället att välkomna andra intressenter i ett led i att bibehålla intresset hos sina supportrar. Inte minst i dessa tider. Gör sedan innehållet så pass genomarbetat och bra att anhängarna inte kan göra annat än att prenumerera, på autogiro dessutom.

Och på tal om att konstiga beslut tas i dåliga tider; under fredagen gick Hockeyallsvenskan ut med ett samarbete med ”16 weeks of hell”. För den nätta summan 18 000:- får man nämligen möjligheten att plåga sig själv och genomlida ett rent helvete under 16 veckor.

Pappfigurerna var ett bra koncept men det här kan jag inte säga detsamma om. Får man en betalande kund till ”16 weeks of hell” ska man vara nöjda.

Som att inte pandemin är plågsam nog…

💪💪💪

HockeyAllsvenskan inleder samarbete med 16 Weeks of Hell som öppnar upp en exklusiv träningsgrupp för de fjorton lagen i ligan!

Sugen?

Anmäl dig!

