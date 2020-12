Stortalangen om flytten: ”Det är inte som folk säger”

Fabian Lysells övergång från Frölunda till Luleå väckte stor uppmärksamhet.

För hockeysverige.se berättar stortalangen nu om varför han behövde ett miljöombyte, första tiden i Norrbotten – och SHL-chansen med ett av ligans starkaste lag.

17-årige Fabian Lysell är angelägen att berätta hur hans tankar har gått under hösten. Klubbytet från Frölunda till Luleå i slutet på november fick stor medial uppmärksamhet, där spekulationer kring varför han vill lämna Frölunda – talangfabriken – för spel i Luleå var många.



– Jag kände rent personligt att jag behövde en ny miljö och att jag som individ behövde komma till ett annat ställe och få en nystart. Det var ett stort beslut, men jag trivs jättebra här i Luleå.

– Situationen i Frölunda inte var optimal för mig och jag kände att jag verkligen behövde en ny miljö. Men jag har sagt det förut och jag kommer att säga det igen; Frölunda är en grym organisation och de får fram duktiga spelare hela tiden. Jag har väldigt stor respekt för dem.

– Men jag ångrar ingenting.

Uteblivna SHL-chanser hos göteborgarna har uppgetts som en av orsakerna till flytten. I det ligger ingen sanning alls, menar Lysell.

– Det var flera olika anledningar som har växt fram under en längre period, det är inte som folk säger att jag flyttade från Frölunda endast för att komma upp i a-laget. Det är inte ens något jag blivit garanterad här i Luleå.

– Som jag sade så behövde jag ett miljöombyte på alla plan för att ta nästa steg och i slutändan är det min utveckling som är viktigast och jag vill verkligen lyckas inom hockeyn – det är mitt största mål här i livet. Jag stormtrivs i Luleå och är otroligt tacksam för det stöd jag fått i processen att genomföra denna förändring.

Jag mår mycket bättre. Det är det viktigaste för mig.



Fabian Lysell

Att som 17-åring lämna hemmet i Göteborg var trots allt inget lätt beslut. Långa och många samtal med nära och kära behövdes innan ett slutgiltigt beslut kunde fattas. Allt var noga genomtänkt när alla detaljer kring klubbytet i slutändan gick i lås.



– Det är ett väldigt stort kliv att ta. Det är inte nog med att flytta. Jag ska kunna ta hand om mig själv, laga mat, ha bra rutiner också. Sedan följa det varje dag och inte slarva, säger Lysell och fortsätter:

– Sedan har jag fått en jättebra deal med Luleå kring mat och så där, så det löser sig. Men det är klart att det här ändå har varit ett jättestort kliv att ta för mig personligen.

Tanken med flytten upp till Norrbotten är att Fabian Lysell ska lyfta på alla plan i livet. Hockeymässigt vill 17-åringen utveckla spelet både med och utan puck. Han vill även bli mognare både på och utanför isen – och redan nu känner han att han börjat växa som människa i den gemytliga norrbottniska miljön.

– Jag känner redan nu att jag har fått ett helt annat lugn i kroppen, på något sätt. Jag mår mycket bättre. Det är det viktigaste för mig. Då tror jag att hockeybiten också kommer av sig själv om man bara har tålamod och lägger ned ett hårt jobb.

"MAN FÅR TA LITE MER D-VITAMINTABLETTER"

Omställningen från vardagen i Göteborg till den nya tillvaron i Luleå har varit en rejäl sådan för Fabian Lysell. Vintermånaderna uppe i de norra delarna av landet brukar inte bjuda på speciellt många soltimmar – något som tonåringen snabbt blivit varse.



– Man får ta lite mer D-vitamintabletter än vad man är van vid. Det är väldigt mörkt, konstaterar Lysell och brister ut i ett skratt.

– När man går in i ishallen på morgonen är det mörkt och när man går ut därifrån på eftermiddagen så är det också mörkt. Man vet inte riktigt var solen tar vägen. Det är faktiskt en större omställning än vad jag trodde, men det är en väldigt fin stad, säger Lysell om det han hunnit med att utforska av den norrbottniska kuststaden.

När man går in i ishallen på morgonen är det mörkt och när man går ut därifrån på eftermiddagen så är det också mörkt.



Fabian Lysell

Luleåforwarden planerar att utforska staden vidare under den vinter som sakta men säkert börjat tränga sig in i staden. Han har redan siktet inställt på en… Tja, ganska specifik aktivitet.



– Jag har hört att man kan åka bil ute på isen. Det lät riktigt sjukt! säger Lysell, uppenbart uppspelt.

– Det ser jag framemot att testa när det går. Jag menar, det är inte varje dag man får köra bil ute på isen?

Nej, det är det kanske inte.

EFTERLÄNGTAD SHL-DEBUT

En annan is som Lysell har fått kliva ut på under sin tid uppe i Norrbotten, och en is som han har stora förhoppningar om att få beträda med betydligt större frekvens än bil-isen, är en SHL-is.



I tisdagens toppmatch mot Rögle fick 17-årigen äntligen göra sin första match på SHL-nivå. Luleå gjorde en något slätstruken insats och förlorade drabbningen med klara 0–5, men för Fabian Lysell var matchen ändå en viktig milstolpe i karriären.

För göteborgarens del blev det en bit över sex minuters istid i matchen.

– Det var väldigt speciellt. Det är något som jag sett framemot länge, så det var kul att få känna på. Jag hade en bra känsla innan matchen och jag tyckte ändå att matchen för egen del gick helt okej. Sen var det sjukt tråkigt att vi gör en sådan match som vi gjorde. Jag menar, 0–5 på hemmaplan… Det är inte bra någonstans. Men förhoppningsvis kommer det fler matcher, säger Lysell som medger att det fanns en del nerver inför nedsläpp.

– Det är klart att det var en speciell känsla att vara med där, så lite fjärilar i magen var det ändå. Men jag försökte bara ha samma känsla som innan varje match. Man ska alltid vara taggad och redo för att spela bra.

Chanserna till fortsatt SHL-spel har under denna vecka ökat markant för Lysell, då Luleås nyckelspelare Petter Emanuelsson tvingats till en operation på grund av krånglande ljumskar. Den första diagnosen är tre månaders frånvaro för Kirunasonen, vilket öppnar SHL-dörren på vid gavel för Lysell.

En chans han vill ta.

– Det var jättetråkigt att Petter har skadat sig och ska opereras. Han är en nyckelspelare i Luleå, så det är ett tapp för laget. Men om jag då får chansen istället så får jag göra mitt bästa och förhoppningsvis förtjäna speltid. Det är så jag får se det.

"SKULLE LJUGA OM JAG SA ATT JAG INTE TÄNKER PÅ DET"

17-åringen har minst sagt en spännande säsong framför sig. Förutom spel i Luleå har forwardstalangen även, förhoppningsvis, ett U18-VM i USA i mitten av april samt en av nästa års stora höjdpunkter – NHL-draften.



– Jag har stora förväntningar på resten av säsongen. Jag hoppas få spela många roliga matcher, var än jag får spela. Jag ska vara väl förberedd inför varje ny utmaning som jag ställs inför. Sen får man bara göra sitt bästa. Jag älskar att spela hockey så förhoppningsvis får jag spela väldigt mycket matcher. Då blir jag väldigt nöjd.

Lysell är en av de hetaste svenska talangerna inför den kommande draften, tillsammans med tidigare lagkamraten Simon Edvinsson i Frölunda samt nya lagkamraten i Luleå, målvakten Jesper Wallstedt.

Fokus ligger så klart på nuet för Lysell, men göteborgaren medger att det ibland är svårt att förtränga tankarna på draften. Det är trots allt en barndomsdröm som med mycket stor sannolikhet kommer att gå i uppfyllelse för Lysell.

– Det är klart att jag tänker på det ibland. Ibland pratar folk om det och det kommer nya listor och så där. Då är det svårt att inte tänka på det. Men jag försöker ta det dag för dag, men jag kan bara fortsätta att jobba hårt. Det är det hårda jobbet man blir belönad för i slutändan. Jag försöker sålla bort det så mycket som möjligt, men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte tänker på det.

Processen med intervjuer och annat som härrör en eventuell NHL-framtid har redan inletts, berättar Lysell.

– Det har varit lite intervjuer över telefon och digitalt, vilket har varit roligt. Jag tycker hela den här processen är ganska rolig. Det är kul att de hör av sig och är intresserade av mig. Att man gör det över telefon har jag inte några problem med.

– Om det skulle bli så att jag går i draften så vore det en dröm som skulle gå i uppfyllelse. Jag ser verkligen framemot vad som komma skall den kommande tiden, avslutar Lysell.