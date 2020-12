UPPGIFTER: Stjärnkvartett på trejdmarknaden

Vegas Golden Knights valde att sajna en av de hetaste free agent-spelarna som fanns när de vann dragkampen om Alex Pietrangelo. Dessutom har man, som bekant, säkrat upp Robin Lehner som en tilltänkt förstemålvakt. Golden Knights har redan offrat Nate Schmidt som hamnade i Vancouver. Nu är fler nyckelspelare på glid från klubben.

Att Marc-André Fleury finns på trejdmarknaden är inget nytt. Vegas har sagt att de kommer gå in med Fleury och Lehner som sitt målvaktspar kommande säsong, men frågan är hur länge det är en hållbar situation. Sajten The Fourth Period rapporterar nu att målvaktslegendaren trots allt kan komma att trejdas.

Sajten skriver också att backen Alec Martinez som anslöt från Los Angeles i våras, kan lämna. Han har ett år kvar på sitt kontrakt, värt fyra miljoner dollar. Honom ska Vegas aktivt försöka bli av med.

POÄNGKUNGARNA KAN LÄMNA

Detsamma gäller med Jonathan Marchessault 29-åringen har fyra år kvar på sitt kontrakt, värt fem miljoner dollar per år, och kommer från en säsong med 22 mål och 47 poäng på 66 matcher. Som bäst var han under Vegas debutsäsong i ligan, då Marchessault gjorde succé med 75 poäng på 77 matcher. Med sina 181 poäng är han Vegas bästa poänggörare sedan klubben kom in i laget, en poäng före William Karlsson.



Det kanske största namnet som kan lämna Vegas är emellertid Max Pacioretty som enligt TSN:s Frank Seravalli kan komma att försvinna redan innan nästa säsong börjar. Vegas försöker bli av med stjärnans bekymmersamma kontrakt, på sju miljoner dollar per år till 2023. Säsongen som gick var han minst sagt värd de pengarna, då han noterade 32+34 på 71 matcher och vann den interna poängligan, men den forne Montréalkaptenen hade haft en nedåtgående trend i karriären säsongerna dessförinnan.

Enligt Jesse Granger på The Athletic har Vegas Golden Knights redan nu pratat med flera lag om veteranforwarden.

Pacioretty kan dock bli svårtrejdad. Inte nog med att han har en dyr lön, och att lönetaket ligger platt. 32-åringen har också möjligheten att lämna in en lista med tio lag han inte vill trejdas till, rapporterar TSN.

TV: Så kan nya säsongen se ut