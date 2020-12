Får sparken - för sin ställning i coronafrågan

Mark Donnelly är en av de mer klassiska nationalsångs-sångarna i NHL. De senaste 20 säsongerna har han med sin starka pipa dragit upp stämningen inför Vancouvers matcher genom att sjunga "O Canada" och "Star spangled banner".

Donnelly har varit en kontroversiell figur genom åren och sjöng 2012 på ett anti abort-event - men fick behålla sin roll som nationalsångs-sjungare ändå. Nu har han dock fått sparken.

60-åringen ska nämligen sjunga den kanadensiska nationalsången på ett protestevenemang, där det protesteras mot coronarestriktioner - inte minst mot kravet att bära ansiktsmask.

– Jag sjunger O Canada som ett tecken på enighet och styrka för alla kanadensare, säger han enligt Vancouver Sun.

Vancouvers ägare, Francesco Aquilini, bekräftar på twitter att klubben bryter med Donnelly. Han ber Vancouver Sun ändra sin rubrik från "Vancouvers nationalsångare ska sjunga på anti mask-event" till "Vancouvers tidigare nationalsångare" och skriver även #Användmask.

Hey @VancouverSun change the headline to "Former Canucks anthem singer." #wearamask https://t.co/UZX5agK4pl