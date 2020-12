Zuccarello opererad – missar säsongsstarten

NHL planerar just nu att dra igång säsongen någon gång i januari, men när man gör det kommer Minnesota Wild att tvingas klara sig utan sin veteranforward Mats Zuccarello.

Enligt Michael Russo på The Athletic så opererades den norske veteranforwarden för ett några veckor sedan och kommer inte att vara spelklar till säsongsstarten. Enligt Russo kan norrmanen även bli borta "en bra bit längre" än så.

Armen som den norske stjärnan opererat är samma arm som han bröt i sin Dallas Stars-debut för två år sedan och även om det är oklart om det har med den tidigare skadan att göra så upptäckte läkarna skadade ligament i samma arm som han tidigare skadat.

Zuccarello ska ha flugit över till USA från Norge för att träffa Wilds läkarteam.

Enligt Russo ska Zuccarello ha spelat med skadekänningar i armen under stora delar av förra säsongen, där han på 65 matcher noterades för 37 poäng (15+22).

