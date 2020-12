Uppgifter: Det kan bli NHL:s nya startdatum

Frågan om NHL-säsongen 2020/21:s vara eller icke vara ligger fortfarande i luften då det finns uppgifter om att en del ägare hellre ställer in säsongen helt och hållet än spelar. Det finns även risk för att det kan bli ännu en lockout.

Men nu uppger Sportnets Elliotte Friedman att NHL och spelarfacket NHLPA har haft samtal om när säsongen ska börja spelas.

Tidigare har kommissionären Gary Bettman varit väldigt tydlig med att ligan siktar på spel den 1 januari men eftersom det är mindre än en månad bort så har det börjat se mer och mer overkligt ut.

Friedman uppger nu att ligan och spelarfacket diskuterar möjligheten att släppa pucken för säsongen 20/21 den 15 januari i stället. Grundserien skulle i sådana fall spelas över ett 50-tal omgångar uppger Elliotte Friedman.

This tweet raised eyebrows yesterday...Reason: hearing that NHL/NHLPA engaged in recent days about a Jan 15 start, with training camps opening approximately two weeks earlier. Number of games would be in the 50s. We will see where this goes over the next few days. https://t.co/pRwAXiE0QX