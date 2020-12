Klart: Stoa är klar för HV71

– En poängstark center med mycket erfarenhet, säger Johan Hult, sportchef i HV71.

Under onsdagen skrev forwarden Ryan Stoa på ett kontrakt med HV71. Det meddelar dem i ett pressmeddelande.



- Vi såg vilka kvaliteter Ryan hade under förra säsongen i SHL. Han har under hela sin karriär varit en spelare som bidragit med mycket poäng och kommer in med mycket erfarenhet, säger Johan Hult, sportchef i HV71.



Den 33-årige amerikanen från Minnesota har spelat 40 matcher i NHL, 290 i AHL och 282 matcher i KHL. Förra året spelade Stoa i Örebro och stod för 37 poäng (19+18) på 52 matcher.



Ryan Stoa ansluter till HV71 under nästa vecka.



Kontraktet gäller säsongen ut.







TV: Veckans SHL-lag #8

Matchrapporter: Örebro Hockey vann toppmötet mot Rögle med 6–5 Kovacs storform håller i sig - hjälte i kväll Stabil seger för Örebro Hockey – höll nollan mot Brynäs