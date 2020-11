Lämnar Sotji – svensken klar för storklubben

Sotji inledde säsongen med fem svenskar i laget. Nu har man bara David Rundblad och Joel Lassinantti kvar.

Linus Johansson och Marcus Nilsson lämnade klubben förra veckan och nu står det klart att även Malte Strömwall gjort sitt i klubben.

Detta efter att han under gårdagen trejdats från Sotji till storklubben SKA St. Petersburg i utbyte mot Vladislav Valentsov, Ivan Volodin och Vladislav Kurbatov.

Strömwall vann Sotjis interna poängliga den gångna säsongen (39 poäng) och hann den här säsongen skrapa ihop 16 poäng (8+8) innan gårdagens trejd. I SKA St. Petersburg blir Strömwall lagkamrat med landsmännen Magnus Hellberg, Lukas Bengtsson och Oscar Fantenberg.

TRADE ALERT



