Svenskmålvaktens iskalla passning – mellan sina egna ben

Inför årets säsong skrev Anders Lindbäck på för Jokerit efter att ha fått lämna Torpedo Nizhny Novgorod.

I den finska KHL-klubben har den 32-årige målvakten stått för flera fina insatser och varit en av lagets bättre spelare.

När Jokerit i kväll skulle spela en av sina tuffaste bortamatcher den här säsongen, mot SKA St. Petersburg ställdes han mot landsmannen Magnus Hellberg i en blågul målvaktsduell.

Båda svenskarna stod för starka matcher och såg till att det stod 1-1 efter fyra spelade perioder då Lindbäck räddat 27 av 28 skott och Hellberg 26 av 27 skott.

SKA leads 1-0 after 20 minutes. Anders Lindbäck with a monster save keeping Kemppainen at bay. SOG: 11-8. #Jokerit #KHL pic.twitter.com/BrNo2zNxed