Kanes passning till youtubestjärnan:"Jag skulle förstöra dig"

Är Evander Kane på väg in i boxningsvärlden? Enligt en tweet som han skrivit så kan fallet vara just så.

Natten till söndag var det dags för den stora comebacken för Mike Tyson när han mötte Roy Jones JR. Den fighten slutade oavgjort. Men det är inte det som vi ska prata om nu.

En annan fight som ägde rum under eventet var mellan basketspelaren Nate Robinson och sociala medier-profilen Jake Paul. En fight som Jake Paul vann enkelt efter knock out.

Nu har NHL-spelaren Evander Kane gett sin syn på det hela. Och utmanat Jake Paul.

I en tweet ger San Jose-spelaren ett förslag på datum till en fight mellan honom själv och youtubestjärnan Jake Paul.

yo Jake Paul, I’d wreck ya skriver Evander Kane. Lekmannamässigt översatt till "jag skulle förstöra dig". Jake Paul har ännu inte svarat på tweeten.

I skrivande stund har tweeten över 760 delningar och 6,4 tusen gillamarkeringar.

Förra säsongen stod Evander Kane för 47 poäng på 64 matcher. Han hade även hela 122 utvisningsminuter. Evander Kane har en del erfarenhet från slagsmål inom hockeyn. Frågan är om han kan använda sig av de erfarenheterna i boxningsringen.

yo @jakepaul I’d wreck ya. Easy to beat up guys with no experience and much smaller. August 31st 2021 Vegas we can see if you really about that action. #YOURMOVE