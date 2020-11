NHL-klubben lånar ut ex-leksingen till moderklubben

Österrikiska Villacher SV får en fin förstärkning i IceHL. Under lördagen meddelade Philadelphia Flyers att de lånar ut forwarden Michael Raffl till sin moderklubb.

2013 var Michael Raffl med om att skjuta upp Leksand i SHL. Hans starka säsong i Hockeyallsvenskan resulterade i ett NHL-kontrakt med Philadelphia Flyers och sedan dess har den österrikiske forwarden varit klubben trogen.

Men nu får han chansen att återvända hem till Österrike – för spel i sin moderklubb.

För första gången sedan 2011 ska han representera Villacher SV. Det står klart efter att Philadelphia Flyers gått med på att låna ut forwarden dit.

Raffl kommer från en säsong där han noterades för åtta mål och 20 poäng på 58 matcher i grundserien. I slutspelet sköt han sedan fyra mål och hade totalt fem poäng på nio matcher med Flyers.

I NHL har det blivit 470 grundseriematcher med Flyers.

Utlåningen gäller tills vidare.

